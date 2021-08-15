快訊

海地強震300餘人死亡 蔡英文：捐50萬美元賑災、搜救大隊可隨時前往協助

【延後到校行不行？／上】半小時的魔力 居然讓這所國小變成搶手額滿學校

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情降溫高捷人潮回流 是否調班距要再觀察

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高捷紅線昨天、今天運量比起上一個周末有明顯成長，不少民眾搭高捷到戶外走走。記者王慧瑛／攝影
高捷紅線昨天、今天運量比起上一個周末有明顯成長，不少民眾搭高捷到戶外走走。記者王慧瑛／攝影

疫情降級後，人潮漸漸回籠，高雄捷運統計昨天周六全日乘車流量已上升到6.1萬人次，與疫情前假日20萬流量相較，雖然只回流約三分之一，但比起上個周六2.7萬人次，已明顯成長。高雄市交通局表示，因應疫情降級後乘車需求增加，幹線公車班次已調回8成，渡輪收班時間從三級期間凌晨零點收班，恢復到半夜2點收班。

昨天是情人節，不少人外出過節用餐也透透氣，高捷公司統計，昨天是6.1萬，與上周六8月7日約2.7萬提升不少，推估是疫情趨緩，民眾搭乘信心提升，及高捷陸續推些小型行銷活動，如車站集章活動可兌獎等，吸引旅客回流。但目前假日運量仍較以往疫情前假日接近20萬人次有相當大差異，疫情期間，高捷運量型態也與以往不一樣，疫情前通常是假日運量高於平日。

高捷公司表示，昨天的運量算是疫情降級後假日的新高，雖然本土疫情有趨緩，但車站、列車清潔消毒作業不會鬆懈，也會適時推出各類行銷及票價優惠活動，刺激運量提升。

三級警戒期間，高捷運量大幅下滑，隨疫情降級，近期運量微幅上升，6月平均日運量2.4萬人次，7月平均日運量緩升至3.5萬人次，因搭乘需求提高，本月10日起加開晚間11點30分末班車班次，服務高鐵左營站末班到站旅客及三班制通勤旅客。目前平日尖峰時刻班距為4至6分鐘，離峰時刻為10分鐘，假日仍先維持15分鐘班距，視運量回升狀況來檢討班距。

高捷橘線運量不及紅線熱門，今天上午車廂內人潮不算多。記者王慧瑛／攝影
高捷橘線運量不及紅線熱門，今天上午車廂內人潮不算多。記者王慧瑛／攝影

疫情 高捷 捷運

延伸閱讀

防疫降級彰縣溪湖首場活動 今晚熱鬧4小時

連續兩個假日午後陣雨 桃園山區海邊消費兩樣情

台中防疫降級看屋熱 修馬桶得等7天、換屋裝修大缺工

疫情警戒降級後台南首場產業文化活動 大內酪梨節登場

相關新聞

高雄桃源斷橋第8天 受困的160戶只能省吃儉用度日

高雄桃源明霸克露橋遭沖斷已經超過一周，由於沒有聯外道路，物資僅能透過空運入山；據了解，受困的3個里共160戶，雖每戶人數...

疫情降溫高捷人潮回流 是否調班距要再觀察

疫情降級後，人潮漸漸回籠，高雄捷運統計昨天周六全日乘車流量已上升到6.1萬人次，與疫情前假日20萬流量相較，雖然只回流約...

斷橋便道工程進度歸零 高市府研議架流籠可行性

高雄桃源區明霸克露橋8月7日被水沖毀，復興里等3個成孤島，斷橋便道搶通作業困難重重，一場突來的土石流，又讓進度歸零，讓工...

就業就有補助 高市加碼推青年就業促進套餐隨選方案

高雄市政府結合中央資源，推出多項青年就業促進套餐隨選方案，青年可自行擇優申請補助，也可互相搭配。副市長羅達生表示，青年就...

高雄建業百貨公司？ 眷村生活經驗化成新創作

「建業百貨公司」在哪裡呢？有這家百貨公司嗎？從2017年起進駐左營建業新村的以住代護村民們，以「建業百貨公司」為發想，自...

高雄桃源3部落路斷9天 靠燒柴做飯

高雄桃源3部落交通中斷進入第9天，直升機持續空運物資上山，但山上瓦斯即將用罄，居民重返生火燒柴做飯、燒洗澡水過日子，泡麵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。