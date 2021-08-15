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疫情降溫高捷人潮回流 是否調班距要再觀察
疫情降級後，人潮漸漸回籠，高雄捷運統計昨天周六全日乘車流量已上升到6.1萬人次，與疫情前假日20萬流量相較，雖然只回流約三分之一，但比起上個周六2.7萬人次，已明顯成長。高雄市交通局表示，因應疫情降級後乘車需求增加，幹線公車班次已調回8成，渡輪收班時間從三級期間凌晨零點收班，恢復到半夜2點收班。
昨天是情人節，不少人外出過節用餐也透透氣，高捷公司統計，昨天是6.1萬，與上周六8月7日約2.7萬提升不少，推估是疫情趨緩，民眾搭乘信心提升，及高捷陸續推些小型行銷活動，如車站集章活動可兌獎等，吸引旅客回流。但目前假日運量仍較以往疫情前假日接近20萬人次有相當大差異，疫情期間，高捷運量型態也與以往不一樣，疫情前通常是假日運量高於平日。
高捷公司表示，昨天的運量算是疫情降級後假日的新高，雖然本土疫情有趨緩，但車站、列車清潔消毒作業不會鬆懈，也會適時推出各類行銷及票價優惠活動，刺激運量提升。
三級警戒期間，高捷運量大幅下滑，隨疫情降級，近期運量微幅上升，6月平均日運量2.4萬人次，7月平均日運量緩升至3.5萬人次，因搭乘需求提高，本月10日起加開晚間11點30分末班車班次，服務高鐵左營站末班到站旅客及三班制通勤旅客。目前平日尖峰時刻班距為4至6分鐘，離峰時刻為10分鐘，假日仍先維持15分鐘班距，視運量回升狀況來檢討班距。
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