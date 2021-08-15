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就業就有補助 高市加碼推青年就業促進套餐隨選方案

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市政府結合中央資源，推出多項青年就業促進套餐隨選方案，青年可自行擇優申請補助，也可互相搭配。高雄市勞工局提供
高雄市政府結合中央資源，推出多項青年就業促進套餐隨選方案，青年可自行擇優申請補助，也可互相搭配。高雄市勞工局提供

高雄市政府結合中央資源，推出多項青年就業促進套餐隨選方案，青年可自行擇優申請補助，也可互相搭配。副市長羅達生表示，青年就業促進套餐，包括「應屆畢業青年就業獎勵計畫」、「上班打卡獎勵計畫」、「青年職得好評計畫」與「安穩僱用計畫2.0」等方案，要讓青年有就業就有補助，尤其是應屆畢業生，可就近洽詢各就業服務站。

勞工局表示，有關「應屆畢業青年就業獎勵計畫」，畢業生立刻登錄台灣就業通，並且在九月底前順利就業，穩定3個月後就可以獲得2萬元補助，再穩定工作3個月，再加碼獲1萬元。如果願意投入缺工產業，就請透過就業服務站推介至特定製造業或照顧服務產業，每月另外可以加發給5千至7千元的就業獎勵，最高發給10萬8千元。合計可以獲補助13萬8千元。

未滿25歲待業青年可參考青年局「上班打卡獎勵計畫」，若穩定就業6個月，則可獲得2萬1千元獎勵金；若透過勞工局就業服務站推介至特定製造業或照顧服務產業，每月另外可以加發給5千至7千元，最多10萬8千元。

29歲以下青年如果失業超過六個月，則可以運用「青年職得好評計畫」，經過就業服務站服務後，順利就業穩定3個月者，則可以一次領取3萬。同樣可以搭配缺工獎勵最高10萬8千元。合計13萬8千元。29歲以上青年可到就業服務站登記就業，運用「安穩僱用計畫2.0」，穩定就業滿4個月最高領取2萬元就業獎勵津貼，若投入缺工產業，一樣可以加發最高10萬8千元的缺工獎勵金。

如果青年需再磨練技能，也有獎勵金，29歲以下青年選擇「產業新尖兵計畫」，除全額補助參訓費用最高10萬元外，另有學習獎勵金最高每月8千元，最長可領12個月。合計獲得政府補助最高19萬6千元。

勞工局長周登春表示，勞工局結合經發局、青年局等，運用中央相關紓困或就業促進方案，希望能將就業市場受到疫情的影響降至最低。青年相關獎勵計畫可至勞工局訓練就業中心網站─青年A咖就業讚專區查詢。

青年 勞工局

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