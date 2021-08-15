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高雄建業百貨公司？ 眷村生活經驗化成新創作

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「建業百貨公司」以住代護村民展現達人手藝平台。圖／高雄市文化局提供
「建業百貨公司」以住代護村民展現達人手藝平台。圖／高雄市文化局提供

「建業百貨公司」在哪裡呢？有這家百貨公司嗎？從2017年起進駐左營建業新村的以住代護村民們，以「建業百貨公司」為發想，自發性籌辦眷村地方特展，各自把居住在眷村的生活經驗與感受，轉化成一件件的創作展品，搬進左營新光三越百貨公司11樓展場，展期到9月5日。

高雄市文化局長王文翠表示，高雄擁有全國保存面積最大、且包含陸海空的三軍眷村，市府自2013年起推出「以住代護」政策，透過公私協力一同守護、活化眷村。新的眷村住民用創作自主籌畫特展活動，展現對眷村生活的熱情。以住代護8年來已媒合175戶進駐左營建業新村、鳳山黃埔新村及岡山樂群村，住戶包括藝術家、音樂家、文創家、建築師、結構技師、資訊業、烘焙師、民宿業者、退役軍官、眷村第二三代等，他們克服生活中老房子的不便，將對眷村的眷戀轉化成藝術創作。

特展籌辦人盧佳鈴表示，「流動部落」是一個在老屋活化與空間經營相關領域，持續學習與實踐的團隊，因以住代護計畫而與眷村結緣，進駐眷村進而體驗眷村，3年來嘗試以學習性觀光來活化眷村這個特殊場域。藉由訪談村子裡的鄰居，開啟了爬梳左營海軍眷村歷史脈絡與人文發展的紅色大門，在展覽中向村民及文化人蒐集大家對眷村的想像，以具體的圖畫展現眷村的無限可能。

展場以四大主題分別演繹眷村，「草地上的建業聊天室」策展團隊定時與觀展民眾坐草地，聊眷村、聊生活、聊文資；「聯合眷募×話花磚」由策展團隊向村民及全臺文化人募集畫作，共募集114幅創作；「建業百貨公司」以住代護村民群策群力，布置快閃專櫃，將村子裡的眾多品牌與創作，以趣味的方式展示；「建業中山堂」會播放以住代護的修屋紀錄片及台灣在地精選影片，復刻早年左營人到中山堂看電影的生活娛樂情境。

草地上的建業聊天室，每天下午3點到晚上8點，都歡迎民眾來聊眷村、聊生活、聊文資。建業中山堂，平日安排台灣在地創作電影或演出，展出期間每周六、日下午2點，播放建業村民修屋紀錄片「紅色大門」。

建業百貨公司特展場中，「七二路_建業新村的共同記憶」相傳是因蔣公72歲蒞臨此路而命名。圖／高雄市文化局提供
建業百貨公司特展場中，「七二路_建業新村的共同記憶」相傳是因蔣公72歲蒞臨此路而命名。圖／高雄市文化局提供
「聯合眷募」收集建業住戶及藝文人士，畫出心目中的眷村。圖／高雄市文化局提供
「聯合眷募」收集建業住戶及藝文人士，畫出心目中的眷村。圖／高雄市文化局提供

眷村 紀錄片

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