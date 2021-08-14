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立委陳雪生贈馬祖巡防區防疫物資一批 勉邊境防疫嚴管

聯合報 / 記者蔡家蓁／連江即時報導
連江縣籍立法委員陳雪生今天贈送金馬澎分署第一O（馬祖）岸巡隊等單位防疫物資一批，由陳雪生辦公室主任曹爾章（中）頒贈，馬祖岸巡隊長陳柏璋（左一）代表接受。 圖／馬祖岸巡隊提供
連江縣籍立法委員陳雪生今天贈送金馬澎分署第一O（馬祖）岸巡隊等單位防疫物資一批，由陳雪生辦公室主任曹爾章（中）頒贈，馬祖岸巡隊長陳柏璋（左一）代表接受。 圖／馬祖岸巡隊提供

國內新冠肺炎疫情趨緩，中央也降低防疫警戒，管制措施正逐步鬆綁，但周邊國家疫情依舊嚴峻，連江縣籍立法委員陳雪生今天贈送海巡署第十一巡防區指揮部、金馬澎分署第一O岸巡隊、艦隊分署第十(馬祖)海巡隊及偵防分署連江查緝隊防疫物資一批(口罩及支架)，並呼籲持續強化海上巡緝、港口安檢及岸際巡邏等境外疾病防堵。

陳雪生委員今天請辦公室主任曹爾章議員到海巡署第十一巡防區指揮部等單位親送防疫物資，曹爾章也轉達陳委員的慰問之意，強調邊境防疫應嚴管，防疫可以輕鬆，但絕不能放鬆，希望海巡弟兄加強相關防疫工作。

曹爾章轉述陳委員念茲在茲的重點，他說，海巡機關保障漁民作業安全，維護海域治安、岸際巡邏恪盡職守，陳委員此次贈送防疫物資表示對海巡單位最大支持與鼓勵，也希望能確保離鄉服務的海巡人員工作環境安全無虞執行任務，使台灣的家人安心而不憂心。

海巡署表示，馬祖巡防區指揮部除於馬祖各島灘岸及澳口派遣勤務實施巡邏外，也部署巡防艦艇於海上巡弋加強查察有無家畜禽類屍體隨海流漂入我國海域，將持續秉持｢寧願多做、不可少做」、｢做好長期抗戰的準備」、｢以最嚴謹的態度面對疫情」及｢用最高標準執行勤務」等4項原則，避免疫情入侵馬祖地區，專心做好國家賦予的責任。

海巡署 疫情 馬祖

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