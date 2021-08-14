高市社教館微解封後首場活動 百餘親子探索「光」
疫情警戒調降至2級，高雄市立社會教育館今起也恢復辦理第1場活動「光科學驚奇小盒」，帶近百名親子利用特製紙盒，實驗針孔成像、繞射彩虹、縮小顛倒魔法等3種光科學，久違的親子活動讓孩子們玩得不亦樂乎，享受微解封後的小確幸。
為迎接首場親子活動，社教館預先將活動桌椅、教具擦拭消毒，工作人員全程戴口罩，也替每名參加者量測體溫，手部消毒，更拉開活動座位間距，確實落實各項防疫作為，讓親子們可以安心體驗精采的物理科學探索之旅。
這次「光科學驚奇小盒」活動由社教館前鎮社會教育工作站志工協助，ADET（阿達）實驗室團隊老師指導，設計了針孔成像、繞射光柵彩虹、縮小顛倒鏡等3道關卡，以提問互動方式引導親子探索光科學。
大家發現光線穿過針孔後，影像竟上下左右顛倒，也發現常見的光碟片能讓白色光線因「繞射」產生彩虹，感到好稀奇，陳小妹妹說這場活動讓她認識到「光」的許多特性，原來照相機就是由「針孔成像」原理發展而來，念小三的沈小弟弟最喜歡「縮小顛倒鏡」關卡，直說好像在變魔術。
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