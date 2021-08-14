高雄六龜寶來整片山壁崩落下陷 居民驚：八八風災也沒這樣
高雄山區連日降雨，六龜區竹林休閒農業區往七坑溫泉、小關山林道的路段多處塌陷、崩落，農民種植的梅子、芒果一度無法運下山，蔡姓居民表示，八八風災時這裡沒有崩，這次整片山壁崩下來，居民都嚇壞。林務局則已在崩塌路段拉封鎖線禁止通行，另建臨時便道。
蔡姓居民表示，竹林休閒農業區位於聚寶來景觀休閒餐廳上方處，沿線有果園、茶園、梅園、農場等，可到七坑溫泉區及小關山林道，風災後居民查看災損狀況，發現整片柏油路、砂石、樹木都隨著山壁崩落，部分路段也出現塌陷狀況。
「10多年來第一次崩這裡」蔡姓居民說，八八風災時這個地方並沒有崩塌，是另一邊有崩，可能因多次地震後山裡水文變動、阻塞造成土石潮濕，加上這次豪雨土石變更重，最後撐不住全部往山下滑落，居民也擔心塌陷路段之後可能會造成危險，紛紛在地方社群中相互提醒先走其他路。
蔡姓居民表示，這裡村落不多，主要都是農地，農民送農產下山會經過，林務局接獲民眾通知，目前已暫時將崩塌路段拉封鎖線禁止通行，並在旁邊另闢臨時便道，方便農民駕車行經此路段。
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