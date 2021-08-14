桃源交通中斷8天 高市黨部主委趙天麟允設據點銷售果乾

高雄桃源三部落交通中斷進入第八天，公路局人員全力搶修，但山上金煌芒果正值產季，農民轉烘焙果乾減少農損。立委、民進黨高雄市黨部主委趙天麟今天會同高市議員前進那瑪夏、茂林、桃源，眾人合捐贈民生物資。高市黨部表示，為協助受災部落，計畫在高雄市黨部設置據點協助販賣，攜手共度難關。

今天上午，高雄市黨部主委趙天麟，高市議員鄭光峰、林智鴻、李雅慧、江瑞鴻、范織欽等人運送生活物資前往甲仙錫安山、那瑪夏深山麵包店、桃源部落及茂林渡露灣露營區等地，包含米糧、牙膏、尿布、清潔用品等民生物資，以及救助金，黨部用行動關心山區部落現況。

高市黨部指出，桃源明霸克露橋在8月7日中斷，山上大約還有百餘公噸金煌芒果尚未無法送下山，農業局輔導農民製作果乾減輕災損。今早慰問人員無法上達復興以上三里，不過主委趙天麟對居民受困山上感同身受，他宣布，將會擴大網路社群宣傳「高雄首選電商平台」，鼓勵民眾下單訂購芒果乾，另在黨部設置展銷據點，山上交通恢復後展銷果乾等類商品，結合更多民力搶救受災部落經濟。