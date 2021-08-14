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桃源交通中斷8天 高市黨部主委趙天麟允設據點銷售果乾

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高雄市黨部主委趙天麟等人今天會同高市議員前往三處原鄉部落慰問災民。圖／高市黨部提供
民進黨高雄市黨部主委趙天麟等人今天會同高市議員前往三處原鄉部落慰問災民。圖／高市黨部提供

高雄桃源三部落交通中斷進入第八天，公路局人員全力搶修，但山上金煌芒果正值產季，農民轉烘焙果乾減少農損。立委、民進黨高雄市黨部主委趙天麟今天會同高市議員前進那瑪夏、茂林、桃源，眾人合捐贈民生物資。高市黨部表示，為協助受災部落，計畫在高雄市黨部設置據點協助販賣，攜手共度難關。

今天上午，高雄市黨部主委趙天麟，高市議員鄭光峰、林智鴻、李雅慧、江瑞鴻、范織欽等人運送生活物資前往甲仙錫安山、那瑪夏深山麵包店、桃源部落及茂林渡露灣露營區等地，包含米糧、牙膏、尿布、清潔用品等民生物資，以及救助金，黨部用行動關心山區部落現況。

高市黨部指出，桃源明霸克露橋在8月7日中斷，山上大約還有百餘公噸金煌芒果尚未無法送下山，農業局輔導農民製作果乾減輕災損。今早慰問人員無法上達復興以上三里，不過主委趙天麟對居民受困山上感同身受，他宣布，將會擴大網路社群宣傳「高雄首選電商平台」，鼓勵民眾下單訂購芒果乾，另在黨部設置展銷據點，山上交通恢復後展銷果乾等類商品，結合更多民力搶救受災部落經濟。

趙天麟 芒果 高雄市

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