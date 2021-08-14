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高雄桃源橋斷缺水、瓦斯用罄 居民只能用柴火燒水煮飯

聯合報 / 記者陳玫伶徐白櫻／高雄即時報導
高雄市桃源區拉芙蘭、梅山、復興三部落聯外道路明霸克露橋遭暴雨中斷，里民只能靠高市社會局每周運送的物資生活。圖／高雄市社會局提供
高雄市桃源區拉芙蘭、梅山、復興三部落聯外道路明霸克露橋遭暴雨中斷，里民只能靠高市社會局每周運送的物資生活。圖／高雄市社會局提供

高雄市桃源區明霸克露橋遭暴雨沖斷，拉芙蘭、梅山、復興等三部落受困山區已近一周，復興里長江維明表示，目前瓦斯已快沒了，煮飯、燒水都是用柴火，因還有電，他們也教里民用電鍋煮水、煮飯，通訊則時好時壞，已請相關人員協助看看狀況。

高雄市社會局固定每周二、五安排直升機空投物資，在地居民表示，山區的瓦斯要從六龜運送上山，里民沒有備用瓦斯習慣，但煮飯燒水都要用到瓦斯，現在瓦斯快沒了只能省起來煮飯，只能撿柴火來燒，大家都暫時只能吃泡麵充饑，但泡麵吃久了會怕，希望下次送物資時有冷凍肉品。

江維明表示，山區水源都是簡易自來水即山泉水，復興里的水源頭有7公里之遠，本月7、8日風災後水管疑似破裂一度缺水，後來由社區管水的委員協助，找到近一點的水源重新接進大水桶，並找鍋子燒洗澡水共同使用。

梅山里長呂江玉英表示，里民大家都很幫忙，當水源斷掉後，同心協力先由怪手幫忙挖開土石，再溯溪拉繩索接水，目前生活物資還能撐下去，居民如生病需到拉芙蘭里的衛生所看病。

前高市議員伊斯坦大·貝雅夫·正福的一歲大孫女留在拉芙蘭家中，即使有物資送上山，但每個小孩吃的奶粉都不一樣，他與留在高中部落的妻子擔心不已，他說，山上的瓦斯要從甲仙送上去，道路已經中斷多日，許多族人家中的瓦斯量即將見底，不只瓦斯快用光，家中現金快要用罄，雜貨店不能賒帳，非常煩惱。

「拜託電信局讓居民延遲繳費」伊斯坦大說，交通中斷超過一周，便道進度不順利，擔心道路還會繼續中斷下去，有人電話費到期無法繳，擔心斷訊無法與家人聯繫。

高雄市桃源區拉芙蘭、梅山、復興三部落聯外道路明霸克露橋遭暴雨中斷，里民只能靠高市社會局每周運送的物資生活。圖／六龜警分局提供
高雄市桃源區拉芙蘭、梅山、復興三部落聯外道路明霸克露橋遭暴雨中斷，里民只能靠高市社會局每周運送的物資生活。圖／六龜警分局提供
高雄市桃源區拉芙蘭、梅山、復興三部落聯外道路明霸克露橋遭暴雨中斷，里民只能靠高市社會局每周運送的物資生活。圖／高雄市社會局提供
高雄市桃源區拉芙蘭、梅山、復興三部落聯外道路明霸克露橋遭暴雨中斷，里民只能靠高市社會局每周運送的物資生活。圖／高雄市社會局提供

泡麵 高雄市 衛生所

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