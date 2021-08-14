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豪雨影響蔬菜生產 高雄梓官農會啟動滾動式倉儲
高雄重要蔬菜產區梓官，近期受豪雨影響，多數農民為避災選擇休耕或轉作來減損；然而這次雨災，仍有近33公頃蔬菜提報災情，也因豪雨暫時無法重新播種耕種，因此，蔬菜出現短缺現象情況；梓官區農會配合農委會政策，啟動滾動式倉儲，已運出3公噸左右冷藏蔬菜來供貨並調節價格。
梓官農會指出，配合農委會政策，考量市場規模及貨源穩定性，汛期期間，國產蔬菜供應不足的問題，因此，以冬末初春盛產的冷藏倉貯蔬菜為優先，作為滾動式倉儲，將部分冷藏蔬菜運往北農調節價格。
梓官農會表示，配合政策，汛期為6至10月，目前農會仍存有約50公噸的高麗菜、馬鈴薯5公噸；紅蘿蔔、白蘿蔔以及洋蔥各兩公噸，這周共提供3公噸的蔬菜運往北農，後續會配合中央指示持續供應。
除配合滾動式倉儲的政策，梓官農會農產直銷每天仍會供應國軍8至10公噸的蔬果；由於豪雨已持續長達一個多月，多數農民為了避災，選擇休耕、轉作，進而導致葉菜類出現短缺情形。
至於葉菜類屬短期作物，相較瓜果類須花較長時間種植，一旦受損害，較嚴重，也難以短時間重新種植，因此，只要天氣好轉，多數葉菜類播種後，大約1個多月即可收成。
據農委會資料統計，高雄市累計農損金額已達7910萬元；目前梓官葉菜類，有33公頃蔬菜提報災情，受損率約20至25%。
梓官區公所指出，目前申請農損補助大宗，以葉菜類為主，全區總種植面積約40公頃，截至今天中午，已受理76件補助申報，面積約為21.8公頃，區公所今已勘查15件，近期仍會持續受理申報及勘查事宜。
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