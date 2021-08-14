明霸克露斷橋土石不斷 人命勝搶通便道先暫停

高雄桃源區「明霸克露橋」斷，造成3部落成孤島，公路總局搶修便道也遭土石泥流沖毀，進度歸零，施工人員也遭生命威脅。公路總局今天宣布暫停搶通，視天候重新研擬計畫。

「我們用盡全力了」，交通部公路總局第三區養護工程處長吳昭煌說，過去3天搶修經驗，再次證明人無法勝天，今天不能再把機具、人員送上「戰場」，需要緩下來觀察天氣，重新檢討對策。

第三區養護工程處甲仙工務段長陳正偉說，從11日起幾乎每天下午都有降雨，雖然雨量不多，土石流卻極不穩定，天天都有土石泥流將好不容易搶修的便道沖毀，且一天比一天情況嚴重。

陳正偉說，原本對搶通便道很有信心，但老天爺不斷給予警示，每天都有大小土石泥流將部分便道沖毀，昨天下午2時多，依氣象預報雨勢會比前幾天大，當即指示所有工程、搜救人員和機具撤退。

「還好預先撤離，否則不堪設想」，陳正偉說，果然昨天下午3時多，玉穗溪上游監測到土石流即將下衝，距離1公里外的土石流竟然不到2分鐘就抵達工區，整個便道幾乎都被土石流沖毀了，「一切打回原點，都歸零了。」

不只搶修心血付之一炬，更有劫後餘生的心有餘悸。陳正偉回想昨天撤離過程，忍不住數度哽咽，他說，當時現場工程人員約70人，很難想像沒有及時撤離會怎樣。

陳正偉說，要學著跟大自然相處，不要挑戰大自然，尤其施工區域地質複雜，常被國外研究探討。這兩天要暫停搶通便道，搜救遭泥流沖走的桃源區民代表謝宜真的任務也暫停。但公路總局不會放棄搶通，只是搶通沒有時間表，一切安全首要考量。

台20線上的南橫公路明霸克露橋7日遭暴漲溪水沖斷，由於南橫公路尚未全線貫通，天池段以上道路不通，斷橋也讓復興、拉芙蘭、梅山三個部落淪為山中孤島。公路總局連日搶修完成300公尺便道，不過天氣不穩定，玉穗溪上游又引發土石泥流，百米便道瞬間淹沒，連救難人員帳篷也被沖掉，原拚提前20日搶通計畫生變。

2017年4月通車的明霸克露橋位處布唐布那斯溪、荖濃溪、玉穗溪交會口，明霸克露在布農族語中意指「希望之橋」，全長695公尺，當時造價新台幣2億4000萬元。