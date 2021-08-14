快訊

美麗墾丁白砂變這副慘狀 業者嘆「最黑暗的夏天」

午後雷陣雨開炸！西南風加對流發展旺 10縣市大雨特報

明霸克露斷橋土石不斷 人命勝搶通便道先暫停

中央社 / 高雄14日電

高雄桃源區「明霸克露橋」斷，造成3部落成孤島，公路總局搶修便道也遭土石泥流沖毀，進度歸零，施工人員也遭生命威脅。公路總局今天宣布暫停搶通，視天候重新研擬計畫。

「我們用盡全力了」，交通部公路總局第三區養護工程處長吳昭煌說，過去3天搶修經驗，再次證明人無法勝天，今天不能再把機具、人員送上「戰場」，需要緩下來觀察天氣，重新檢討對策。

第三區養護工程處甲仙工務段長陳正偉說，從11日起幾乎每天下午都有降雨，雖然雨量不多，土石流卻極不穩定，天天都有土石泥流將好不容易搶修的便道沖毀，且一天比一天情況嚴重。

陳正偉說，原本對搶通便道很有信心，但老天爺不斷給予警示，每天都有大小土石泥流將部分便道沖毀，昨天下午2時多，依氣象預報雨勢會比前幾天大，當即指示所有工程、搜救人員和機具撤退。

「還好預先撤離，否則不堪設想」，陳正偉說，果然昨天下午3時多，玉穗溪上游監測到土石流即將下衝，距離1公里外的土石流竟然不到2分鐘就抵達工區，整個便道幾乎都被土石流沖毀了，「一切打回原點，都歸零了。」

不只搶修心血付之一炬，更有劫後餘生的心有餘悸。陳正偉回想昨天撤離過程，忍不住數度哽咽，他說，當時現場工程人員約70人，很難想像沒有及時撤離會怎樣。

陳正偉說，要學著跟大自然相處，不要挑戰大自然，尤其施工區域地質複雜，常被國外研究探討。這兩天要暫停搶通便道，搜救遭泥流沖走的桃源區民代表謝宜真的任務也暫停。但公路總局不會放棄搶通，只是搶通沒有時間表，一切安全首要考量。

台20線上的南橫公路明霸克露橋7日遭暴漲溪水沖斷，由於南橫公路尚未全線貫通，天池段以上道路不通，斷橋也讓復興、拉芙蘭、梅山三個部落淪為山中孤島。公路總局連日搶修完成300公尺便道，不過天氣不穩定，玉穗溪上游又引發土石泥流，百米便道瞬間淹沒，連救難人員帳篷也被沖掉，原拚提前20日搶通計畫生變。

2017年4月通車的明霸克露橋位處布唐布那斯溪、荖濃溪、玉穗溪交會口，明霸克露在布農族語中意指「希望之橋」，全長695公尺，當時造價新台幣2億4000萬元。

土石流 南橫

延伸閱讀

桃源民代謝宜真落水失蹤第3天 上午10時許因雨暫停搜救

台鐵集集線災情 肇因土石流湧入隧道結構壁擠壓受損

土石流淹沒軌道！台鐵集集至車埕中斷 預計明上午8時搶通

玉穗溪土石流瞬間沖下 臨時便道不到2分鐘就直接淹沒

相關新聞

美麗墾丁白砂變這副慘狀 業者嘆是「最黑暗的夏天」

受疫情重創的屏東墾丁觀光業，原期待疫情降至二級遊客會回流，沒想到熱低氣壓和西南氣流帶來的豪大雨，美麗的沙灘全變了樣，到墾...

豪雨影響蔬菜生產 高雄梓官農會啟動滾動式倉儲

高雄重要蔬菜產區梓官，近期受豪雨影響，多數農民為避災選擇休耕或轉作來減損；然而這次雨災，仍有近33公頃蔬菜提報災情，也因...

「麟洋配」勇奪奧運金牌 金門業者推「冠軍口罩」搶市

台灣羽球「黃金男雙」王齊麟、李洋日前在東京奧運羽球男子雙打項目中勇奪金牌，成為不少金門人口中的「金門之光」，腦筋動得快的...

屏東縣表揚模範父親 潮州醫師莊聰吉行善助弱

受日前豪大雨影響，屏東縣政府表揚2021年模範父親活動延到今天舉行，接受表揚的包含各鄉鎮市公所、身心障礙團體推薦共計44...

「不是第一次淹水」 左營哈囉市場攤商看見下雨就擔心

高雄市今早降雨，左營、楠梓、鼓山三地降雨量最大，直至中午，累積雨量超過80毫米。其中左營哈囉市場還出現積水深度達小腿肚，...

高雄旗山嶺口大範圍走山 景觀恐怕回不去了

高雄連日大雨，旗山嶺口一帶新光里與南勝里交界上周發生大片走山，面積達1甲地，坡地種植的荔枝園毀於一旦，另靠近新光里虎前坑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。