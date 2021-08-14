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「麟洋配」勇奪奧運金牌 金門業者推「冠軍口罩」搶市

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
台灣羽球「黃金男雙」王齊麟、李洋勇奪東奧羽球男雙金牌，成為不少金門人口中的「金門之光」，衛廉口罩工廠董事長陳澤林特別推出決勝球「賽末點」口罩，他稱這是「冠軍口罩」。記者蔡家蓁／攝影
台灣羽球「黃金男雙」王齊麟、李洋勇奪東奧羽球男雙金牌，成為不少金門人口中的「金門之光」，衛廉口罩工廠董事長陳澤林特別推出決勝球「賽末點」口罩，他稱這是「冠軍口罩」。記者蔡家蓁／攝影

台灣羽球「黃金男雙」王齊麟李洋日前在東京奧運羽球男子雙打項目中勇奪金牌，成為不少金門人口中的「金門之光」，腦筋動得快的衛廉口罩工廠董事長陳澤林就表示，將推出決勝球「賽末點」口罩，限量5千片，只送不賣，希望跟大家一起記錄這個光榮的時刻。

陳澤林說，他們全家都是奧運迷，幾乎東奧的每場賽事都鎖定收看，當中讓他記憶最深刻的就是羽球男雙比賽，他說，看到「麟洋配」合作無間一舉奪冠的瞬間，全家人都感動的又叫又跳，也讓他興起做限定商品的心。

儘管決勝球「賽末點」的口罩原料，價格不斐，但 陳澤林跟廠商表示，不論價格，他都要生產出來，口罩的樣式經與在地設計師楊依謹討論設計，把網路上流傳TAIWAN字眼換成KINMEN，另外還加入羽球元素，成為搶眼的金門特色口罩。

陳澤林說，近日口罩已做好，還在等特殊的包裝袋，預計下週就會開始發送，他透露，只要購買該公司口罩5盒，即可獲贈2枚，限量5000片，送完為止，不再加碼生產。

已在台灣本島消失多年的歐亞水獺，現在僅剩金門還有一些族群，看準水獺的口愛模樣，陳澤林近期也推出「水獺」口罩，還有大人與小孩的親子款，據說詢問度很高。

原本都退休定居在金門的台商陳澤林，當初因就讀小學的孫子買不到口罩，小朋友一句「阿公，我們自己做」，讓他興起開設口罩工廠的想法，被朋友調侃是「寵孫」魔人的他，為了滿足孫子的願望，目前設計有恐龍、汽車、飛機、公主款等7款之多的小朋友3D立體口罩，他說，還會陸續設計中，他也打算在近期贈送給金城幼兒園、與中正國小將近2千份口罩，每份有10片，當作孩子們的開學禮物。

衛廉口罩生產的「冠軍口罩」是在地設計師楊依謹設計，把網路上流傳TAIWAN字眼換成KINMEN，另外還加入羽球元素，成為最搶眼的金門特色口罩。記者蔡家蓁／攝影
衛廉口罩生產的「冠軍口罩」是在地設計師楊依謹設計，把網路上流傳TAIWAN字眼換成KINMEN，另外還加入羽球元素，成為最搶眼的金門特色口罩。記者蔡家蓁／攝影
為了滿足孫子的願望，陳澤林目前設計有恐龍、汽車、飛機、公主款等7款之多的小朋友3D立體口罩，深受孩童喜愛。記者蔡家蓁／攝影
為了滿足孫子的願望，陳澤林目前設計有恐龍、汽車、飛機、公主款等7款之多的小朋友3D立體口罩，深受孩童喜愛。記者蔡家蓁／攝影
看準水獺的口愛模樣，陳澤林近期也推出「水獺」口罩，還有大人與小孩的親子款。記者蔡家蓁／攝影
看準水獺的口愛模樣，陳澤林近期也推出「水獺」口罩，還有大人與小孩的親子款。記者蔡家蓁／攝影

口罩 金門 王齊麟 李洋

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