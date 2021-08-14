屏東縣表揚模範父親 潮州醫師莊聰吉行善助弱

受日前豪大雨影響，屏東縣政府表揚2021年模範父親活動延到今天舉行，接受表揚的包含各鄉鎮市公所、身心障礙團體推薦共計44位模範父親，縣長潘孟安頒發獎牌並與家人合影留念，向無私奉獻於家庭、社會的模範父親們表達深切感恩之意；今年表揚大會於活動入場前需量測體溫及全程佩戴口罩入場並分流成上、下半場，現場僅能於頒獎及拍照時暫時取下，並訂有防疫應變計畫及防護措施。

今年受表揚的模範父親中，來自潮州鎮的莊聰吉是地方執業35年的眼科醫師，育有2女，長女雪梨大學雙碩士擔任職能治療師，次女為牙醫師； 他秉持「人生一定要做善事，回饋社會」理念，夜晚或例假日都為急診患者服務外，還自掏腰包幫忙鎮內弱勢、低收入戶家庭負擔診療費用，同時參與偏遠地區義診、協助公共環境整理等善舉。

年紀最長的是來自屏東市93歲的鄭杉，家庭世代務農，承襲傳統農家子弟優良的美德，並擔任鄰長50多年，育有3名子女皆事業有成，還熱心參與公益事業及社區活動，獲得許多回響；75歲的三地門鄉許望生，育有2子4女， 年輕時曾是橄欖球及排球、跳高等選手，子女及孫子女都繼承他的運動細胞，可謂運動及工藝世家。

「所有被表揚的父親，都是屏東能歲月安好的重要支柱！」潘孟安表示，每位父親都是家庭歷史的開創者，一肩扛起家庭的重擔，為家庭、子女無私的犧牲奉獻，此精神令人相當敬佩，因此在此重要的日子，特別透過活動表揚辛苦的父親，並讓子女們一起感謝父親為家庭付出的辛勞。

潘孟安說，所有被表揚的父親，黝黑的臉孔展現的是屏東人的努力及踏實，感謝這44位模範父親代表的屏東精神；今年因為疫情影響，許多活動或會議都無法辦理，現階段疫情已趨於平穩，在做好防疫措施的情況下，向所有為家園溫暖守護及用心付出的父親們致上最深的感謝及祝福，期勉所有子女皆能孝順自己的父母親。