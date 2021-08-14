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「不是第一次淹水」 左營哈囉市場攤商看見下雨就擔心
高雄市今早降雨，左營、楠梓、鼓山三地降雨量最大，直至中午，累積雨量超過80毫米。其中左營哈囉市場還出現積水深度達小腿肚，攤商提心吊膽。攤商七嘴八舌抱怨說，蓮潭路常常淹水，最近已經淹兩次，上次近半市場攤商受害，生財工具全在水面漂流，看見下大雨就擔心。
「水漲很快！」呂姓女攤商說，8點多雨勢很大，8點45分開始積水，市場前是低窪地勢，雨水宣洩不及，加上水溝淤積，路面積水到小腿肚，路旁機車泡在水中，一路淹進去市場，連忙收拾東西。
海產粥陳姓店家說，蓮潭路常淹水，今年6月1日最誇張，凌晨時分，整個市場一半店舖泡在水中，掃把、餐具全在水上漂，冰箱與牆面還留有水痕，至少30公分深，當時是因為水閘門沒開的緣故，今早打完1999不久水就退了，懷疑又是水閘門釀禍。
尾北里長柯錦德指出，哈囉市場位處孔營路與蓮潭路水流匯集處，雨水無法順利往南排，導致雨水打轉造成積水，水利局曾設法改善，問題仍未解決。
市府水利局否認水閘門沒開導致積淹水，並指出，今早6點32分水閘門已開，淹水原因是瞬間強降雨造成。
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