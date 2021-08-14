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高雄旗山嶺口大範圍走山 景觀恐怕回不去了

聯合報 / 記者王昭月陳玫伶／ 高雄即時報導
高雄旗山嶺口一帶，即南勝里與新光里交界，因連日豪雨造成大門走山。圖／立委邱議瑩服務處提供
高雄旗山嶺口一帶，即南勝里與新光里交界，因連日豪雨造成大門走山。圖／立委邱議瑩服務處提供

高雄連日大雨，旗山嶺口一帶新光里與南勝里交界上周發生大片走山，面積達1甲地，坡地種植的荔枝園毀於一旦，另靠近新光里虎前坑附近，也有2處發生土石流，當地簡姓住戶的住家差點波及，今天高雄持續有間歇性降雨，走山現象是否擴大令人憂心，旗山區公所表示，初步疏導泥流，評估暫無立即性危險。

立委邱議瑩上周獲報，旗南路78公里處右轉進去有大片走山，新光里與南勝里交界處也有多處土石崩落，即邀集水保局、水利局及旗山區公所現場會勘，但高雄短暫放晴後，這兩天又再降起大雨，當地走出現象是否加劇，備受關注。

旗山南勝里長廖宗吉說，走山的位置位在普庵壇附近，吳姓地主在當地種植荔枝，日前豪大雨時，整片山壁崩坍，削壁約10層樓高，這種情形前所未有，所幸除了荔枝園毀損，沒有人傷亡。

旗山區長謝健成表示，上周豪雨期間，南勝里嶺口一帶共有1處走山，2處土石流，土石流發生的位置靠近新光里的虎前坑，隔天鄰近的南勝里坡地崩 ，主要是砂土粘著力差，遇雨吸飽後泥土產生重量，沿著陡坡崩塌。

謝健成說，區公所上周已邀農業、水利及委會水保局等單位會勘，暫無立即危險，當地僅一戶簡姓人家，險些遭土人流波及，目前已緊急疏導泥流，報修倒塌的電線桿，走山的部分據評估，恐怕回不去了，只能自然休養生息，土石流的部分疏導後，待天晴地質穩定後再進一步處置。

土石流 水保局 邱議瑩

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