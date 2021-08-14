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疫情降級...但高雄幾家老店「歇業ing」

聯合報 / 記者王昭月徐白櫻／ 高雄即時報導
不少民眾學生時期愛逛的光南大批發高雄三多店，已將歇業。圖／翻攝自高雄點臉書粉專　
不少民眾學生時期愛逛的光南大批發高雄三多店，已將歇業。圖／翻攝自高雄點臉書粉專　

疫情降級，百業準備復振，但也有一些撐不下去，位在高雄三多商圈的連鎖文具、唱片館「光南大批發」，傳出營業到9月底，鳳山「冠源運動休閒館」保齡球館及泳池都營業到8月底， 位在鳳山五甲的「思夢樂」，則以租約到期理由營業至7月底閉店。

受疫情影響，不少營業場所大受影響，高雄市近來雖逐步放寬條件讓業者恢復營業，似趕不上公司行號選擇歇業的決定。

唱片行起家的「光南大批發」，高雄三多分店是不少民眾學生時期的回憶，但臉書粉專「高雄點」昨分享，光南三多店將營業至9月30日為此，讓許多民眾大呼可惜。

鳳山青年路上的「冠源運動休閒館」，是兼具保齡球館及游泳池的複合式場館，疫情降級後，泳池雖已可以開放，但淋浴等設施仍禁止使用，客人使用不便，店家營業額直落，近日也在臉書粉專上公布將結束營業至8月31日，持有球劵與泳池劵的消費者，可在月底前使用畢或退費。

全台有36家分店的「思夢樂」，賣場寬敞，是女性愛逛的流行服飾館，其中鳳山五甲店是思夢樂高雄唯一分店，但營業至7月31日也以「租約到期」理由，宣布閉店。

思夢樂高雄唯一分店，營業到７月３１日止，招牌都已缷下。記者王昭月／攝影
思夢樂高雄唯一分店，營業到７月３１日止，招牌都已缷下。記者王昭月／攝影
鳳山區許多青年學子愛去的冠源保齡球館也貼出歇業公告。圖／翻攝自冠源運動休閒館粉專
鳳山區許多青年學子愛去的冠源保齡球館也貼出歇業公告。圖／翻攝自冠源運動休閒館粉專

疫情 青年

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