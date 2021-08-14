讓愛延續 金湖鎮公所捐20套再生課桌椅給家扶弱勢學生

金湖鎮公所再生工坊成立8年來，協助讓不少老舊家具重生，延續生命。 金湖鎮公所今天表示，近期捐贈20套學生課桌椅給金門家扶中心，這些桌椅都是經再生工坊重新整理後，再提供給地區弱勢學生課後輔導之用，讓家扶中心很感激。

金湖鎮長陳文顧率環保課長陳永要及再生工坊班長陳定向等人，昨將這些再生的課桌椅送交金門家扶中心，由家扶中心主任委員李根遠、副主任委員黃聿標、委員郭金堡、家扶中心主任李桂平等人代表接受。

據了解，金湖鎮長陳文顧在去年12月9日，以個人名義金門家扶中心2萬元後，近日得知家扶中心學生課輔有課桌椅需求，立即請公所再生工坊積極完成20套課桌椅給學生使用，該批課桌椅是金湖鎮公所再生工坊，利用各學校年度汰換課桌椅資源回收，重新妙手回春再製，成為相當堅固耐用的嶄新桌椅。

陳文顧表示，金門地區有許多弱勢家庭急需眾人協助，他希望透過個人的小小舉動，拋磚引玉，吸引更多熱心人士，協助家扶中心共同推展扶幼工作，打造金門成用愛包圍兒童的快樂天堂。

李桂平感謝陳文顧鎮長及善心人士的善心義舉，他說，家扶基金會是一個關懷弱勢兒童及其家庭的國際性非營利組織從早期接受國外資助，到成為自給自足的兒童福利機構一路走來，始終秉持為弱勢兒童、少年及家庭服務的願景及使命，希望各界發揮愛心，讓家扶中心不僅只是家扶中心，更要致力達成屬於全金門人的金門家扶中心。