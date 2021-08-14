雨水少蜂蜜雖盛產 疫情衝擊!全國頭等獎荔枝蜂蜜也滯銷
今年雨水較少，水果大都豐收，連帶也讓蜂蜜產量提升，39歲青農林昌峻是鹿港唯一的養蜂人，製作出的蜂蜜獲得今年全國國產荔枝蜂蜜品質評鑑的頭等獎，他每年不辭辛勞南下屏東、高雄往北逐花而居，精心挑選協調適合放蜂的環境，產出高品質產品。
林昌峻自小喜歡與山林為伍，國中畢業後即跟著前輩踏遍全台各地，學習養蜂經驗，他說，年輕時覺得養蜂可以遊山玩水，興趣使然讓他一做就是18年，過去自然環境佳，養蜂容易，現在氣候變異大，四季不夠分明造成果樹生長錯亂，農業用藥習慣也破壞環境，近年又有外來種荔枝椿象侵害荔枝、龍眼樹等，連帶影響蜂蜜產量，新一代養蜂更講求對花卉植物生長的掌握與技術養殖。
養蜂人口老化，許多老農已不像以往南下逐花而居，但林昌峻仍堅持帶著一家老小每年2、3月南下尋找適合的養蜂地點，與配合的果農協調噴藥時間，有規劃性的養蜂，讓蜂蜜汲取花卉中的精華，他說，長期都是踏實養蜂，獲獎不是難事，台灣的蜂蜜市場也穩定，下一代跟著他養蜂願意接棒，不過今年因新冠肺炎疫情影響，銷量同樣受到影響。
農糧署推廣國產蜂蜜，舉辦全國蜂蜜品質評鑑，今年首次講荔枝蜂蜜納入評鑑，鹿港鎮長許志宏說，全國荔枝蜂蜜品質評鑑採初、複評二階段，今年參賽蜂蜜共250件，全數通過初評2類11種抗生素及383項農藥殘留檢驗，且參加品質評鑑之國產蜂蜜，皆具備QR Code及審核通過國產蜂產品證明標章的基本要求，須讓消費者安全食用。
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