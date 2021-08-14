橋斷衝擊芒果農生計 高市府廣邀民眾購買芒果振興災區

高雄桃源區目前正值金煌芒果採收期，因日前明霸克露橋遭沖垮，造成復興、拉芙蘭、梅山三里唯一聯外道路遭阻斷，芒果無法運出，衝擊當地果農生計，包括這次出戰奧運的舉重國手高展宏，家中種植的芒果也受影響；高雄市政府動運發展局特地派員前往關心，更在臉書貼文，廣邀市民購買芒果振興災區經濟。

居住在桃源區的布農族奧運舉重國手高展宏家中也靠種植金煌芒果維生，且在斷橋後，無法到另一端採收、勘查近3公頃的芒果園，導致家中生計出現危機。

市府運發局昨天派員代表市長陳其邁前往高展宏家中關心，並於臉書粉絲專業貼文指出，高展宏參加比賽獲得獎金，是幫助家裡的方法，即使奧運離家好幾個月，一直牽掛著家裡。

高展宏於7月31日自東京返台，隔離期限一結束，馬上回桃源老家幫忙家裡賣農產品，即使奧運結束，依然在為家族生計奮鬥；運發局表示，盧碧颱風加上連日豪雨，災區芒果販售不易，因此，廣邀市民一起購買高雄桃源區的芒果，振興災區經濟。

金煌芒果是桃源區農特產之一，每年7至9月份是盛產季節，種植面積約555公頃，目前正值產季，卻遇上桃源明霸克露橋遭沖垮，導致復興、拉芙蘭、梅山三里芒果無法運出。

市府農業局將輔導農民把金煌芒果烘成果乾，並協助上架至「高雄首選電商平台」；另協請公路總局儘速搶通路橋，讓農產品可以順利運送下山販售。