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到宅母嬰照護「月嫂」 屏南新設培訓班招生夯

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府去年委託慈惠醫護專校成立到宅母嬰照護媒合平台，完成約1個月的培訓並通過甄選，就能成為母嬰照護的專業「月嫂」，今年再加開屏南地區枋山和恆春2個培訓班。。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府去年委託慈惠醫護專校成立到宅母嬰照護媒合平台，完成約1個月的培訓並通過甄選，就能成為母嬰照護的專業「月嫂」，今年再加開屏南地區枋山和恆春2個培訓班。。圖／屏東縣政府提供

提供產婦、新生兒照顧、月子餐製作及簡易家務協助的「月嫂」，是新生兒家庭及產婦貼心、得力的好幫手；屏東縣政府去年委託慈惠醫護專校成立到宅母嬰照護媒合平台，完成約1個月的培訓並通過甄選，就能成為母嬰照護的專業「月嫂」，因應疫情都有注射疫苗，平台已提供175名產婦到宅坐月子服務，月收入在2至6萬元間，也是家庭主婦的副業好選擇，今年加開屏南枋山和恆春2個培訓班，詢問度頗高。

來自馬來西亞的「月嫂」楊玉鳳，嫁來台灣17年，為能兼顧家庭與照顧小孩，不斷充實自己尋求自我價值，希望能增進育兒及孕產婦方面的新知，發揮照護專業技能，參加第3梯母嬰照護培訓班，並通過甄選加入月子平台成為特約月嫂；她說，自己是素食者，產婦坐月子期間，若想品嘗健康蔬食餐或產婦本身是素(蔬)食者，也能製作一桌美味豐盛的菜色。

「開發自己第二專長，多了分彈性收入，也減輕公婆照顧小孩的辛苦，一舉數得！」育有1子的「月嫂」林奇芳說，看著公婆每天都協助照顧孩子到很晚，因此有轉換跑道想法，在家人支持下報名培訓班成為特約月嫂，首次服務前心情期待又怕受傷害，過程中與產婦良好的互動，讓她更加有勇氣服務下一位產婦，印象深刻的是服務到最後一天時，產婦的大寶還哭著不讓我走，感受付出真誠得到最直接的回報。

縣府社會處說，專業「月嫂」的服務時間4至8小時不等，可彈性運用，依服務人數和時間不等，月收入在2至6萬元間；今年將母嬰照護培訓班的課程及就業機會帶給國境之南鄉鎮，將開設枋山及恆春班，報名截止日為9月22日和11月10日，經由240小時專業訓練，甄試合格後即可加入平台成為專業月嫂，可立即就業，每班20人，詢問度頗高。意可電洽屏東縣到宅母嬰照護平台：08-736-9032、08-832-6471或縣府童于嘉社工：08-7320415分機5326。

屏東縣政府去年委託慈惠醫護專校成立到宅母嬰照護媒合平台，完成約1個月的培訓並通過甄選，就能成為母嬰照護的專業「月嫂」，今年再加開屏南地區枋山和恆春2個培訓班。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府去年委託慈惠醫護專校成立到宅母嬰照護媒合平台，完成約1個月的培訓並通過甄選，就能成為母嬰照護的專業「月嫂」，今年再加開屏南地區枋山和恆春2個培訓班。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 坐月子 新生兒

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