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大雨又來了！高雄左營時雨量42毫米 積水達半輪胎深
中央氣象局今天一早針對高雄、屏東發布大雨特報，高雄市左營區時雨量達42.5毫米，蓮潭路、新莊一路道路一度積水，最深處達半個輪胎深，有居民質疑水閘門未開釀禍。市府水利局表示，蓮池潭水閘門在今早6點32分開啟，淹水原因是瞬間強降雨造成，不是水閘門沒開。
高雄氣象站指出，受西南風影響，高雄今天會出現多雲短暫雨或雷雨，今早高雄左營區的時雨量達42.5毫米，降雨量居全市之冠。
上午8點多，左營蓮潭路、新莊一路傳出道路積淹水，有居民拍下蓮潭路積水畫面，機車騎士涉水通行，質疑市府水利局未開啟水閘門導致道路積水難行。
水利局指出，接獲通報後詳查操作紀錄，今早6點32分水閘門已開，淹水原因是瞬間強降雨造成，非水閘門沒開。
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