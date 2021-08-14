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擱淺烏坵貨輪殘油昨移除完畢 油汙初步威脅宣告解除

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
中部航務中心金門辦公室也派出專委李和曉趕赴烏坵親自坐鎮指揮，進行抽油作業。圖／中部航務中心提供
中部航務中心金門辦公室也派出專委李和曉趕赴烏坵親自坐鎮指揮，進行抽油作業。圖／中部航務中心提供

本國籍「大山」貨輪在上月31日於靠泊烏坵北風碼頭時因海象湧浪及強風影響，因船錨擺盪撞擊船身，造成船艏左舷破損(長、寬各約50公分)，為怕油汙汙染海域，金門縣港務處協調交通部航港局促請船公司盡速將船上46.5公秉油料抽出，經各方努力總算在昨日將難船的殘油移除，油汙的初步威脅宣告解除，讓眾人都鬆了一口氣。

交通部航港局中部航務中心今天表示，雖然大山輪暫無沉沒之虞，但各界都相當重視，在事件發生後金門辦公室立即成立大山輪海難緊急應變中心，金門縣環保局與港務處及中央駐金單位亦派員進駐該應變中心參與歷次會議。

縣府秘書長陳朝金在8月3日登上烏坵島關心鄉民疫苗施打外，也偕同守備隊大隊長及烏坵鄉長至碼頭勘查關切，並請金門縣港務處後續協調交通部航港局促請船公司盡速將船上46.5公秉油料抽出，避免颱風來襲致油料外漏汙染海洋造成生態破壞。

中部航務中心金門辦公室也派出專委李和曉趕赴烏坵親自坐鎮指揮，據了解，因為島上油汙染防治物資及專業人力缺乏，抽油防治作業能量須從台灣動員船舶安排，8月4日起因受盧碧颱風外圍環流影響，致烏坵北風碼頭海象持續不佳，影響難船防止油污染緊急應變計畫執行，所幸仰賴第九岸巡隊烏坵安檢所隨時監控難船及海面動態，後颱風遠離經勘查無油污外漏情形，環保局於海難緊急應變會議上，也要求船東儘速於海象天候許可、人員安全無虞下立即執行，避免後續難船碰撞礁石致漏油污染海域。

經各方努力，難船殘油移除作業於8月12日開始實施，並於昨日下午完成抽油作業。

中部航務中心表示，後續環保局將持續要求船東應依海洋污染防治法第 31 條之規定，殘油移除及船體移除過程中做好二次污染預防措施，避免污染物質排入海洋，待完成殘油移除作業後，將督促船東儘速提出船體、貨物移除或解體計畫作業期程，使碼頭恢復正常作業。

大山輪擱淺烏坵，因為船艙有長寬約50公分的破洞，加上南風的湧浪太大，船隻無法離開，還在等待救援。圖／讀者提供
大山輪擱淺烏坵，因為船艙有長寬約50公分的破洞，加上南風的湧浪太大，船隻無法離開，還在等待救援。圖／讀者提供
大山輪擱淺烏坵，已於昨日將船上的殘油抽除完畢。圖／中部航務中心提供
大山輪擱淺烏坵，已於昨日將船上的殘油抽除完畢。圖／中部航務中心提供

金門 碼頭 盧碧颱風

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