高市防疫新規定 娃娃機店今天起不用專人在店內看守

繼開放游泳池之後，高雄市府放寬夾娃娃機店防疫規定，經發局宣布，今天起業者可依中央規定時間制定營業時間（午夜12點前），毋須專人在場監督管理，但需要監視器及廣播系統，每小時定時巡邏、清消，還要提供酒精或乾洗手給顧客操作前針對手部進行清潔消毒。

全台防疫在7月27日從三級至二級，8月起逐步讓選物販賣機（娃娃機）業、釣蝦場與游泳池恢復營業。娃娃機業者部分，要有專人在場管理才能開放，不少業者因成本增加哀鴻遍野。

市經發局說，在兼顧防疫與業者生計下放寬規定，今天起取消營運場所設置專人管理制度，營業時間可從上午8點開到晚上12點，但每小時要派人定期巡邏及清消，場內也應設監視器及廣播系統及管理人資訊，若發現有違反防疫行為，立即前往現場處理。

此外，業者應落實量體溫、實聯制、戴口罩、保持社交距離，及以每人2.25平方公尺設容留人數上限，機台提供酒精或乾洗手設備給顧客操作前手部清潔，市府會派員訪視稽查，若違反防疫規定，依傳染病防治法處3000到15000元罰鍰。