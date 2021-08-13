「火神的眼淚」引共鳴 她牽線捐健身器材守護消防健康

消防職人劇「火神的眼淚」獲熱烈回響，透過戲劇張力，深刻描繪打火英雄面臨的人性拉扯、社會百態、制度問題等，希望喚起更多同理與反思。長年擔任消防志工的高雄市前鎮、小港區市議員參選人黃雍琇，尋求民間企業資源，捐贈健身器材供前金消防分隊隊員使用，為消防弟兄營造更好的鍛鍊環境，挺消防不遺餘力。

47歲黃雍琇是資深的消防婦宣志工，和第一線消防人員建立深厚情誼，對消防議題也有高度關懷。黃雍琇說，近來因電視劇「火神的眼淚」引發話題，讓更多人關注基層消防員處境，現實生活中的消防員除了執行勤務，要花不少時間鍛鍊體能，才能勝任各種任務考驗，運動健身也有紓壓作用。