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「火神的眼淚」引共鳴 她牽線捐健身器材守護消防健康

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
有意投入高雄市議員選戰的消防志工黃雍琇（左三），想為消防分隊募集健身器材，獲企業熱心相助，成就一樁美事。圖／黃雍琇提供
有意投入高雄市議員選戰的消防志工黃雍琇（左三），想為消防分隊募集健身器材，獲企業熱心相助，成就一樁美事。圖／黃雍琇提供

消防職人劇「火神的眼淚」獲熱烈回響，透過戲劇張力，深刻描繪打火英雄面臨的人性拉扯、社會百態、制度問題等，希望喚起更多同理與反思。長年擔任消防志工的高雄市前鎮、小港區市議員參選人黃雍琇，尋求民間企業資源，捐贈健身器材供前金消防分隊隊員使用，為消防弟兄營造更好的鍛鍊環境，挺消防不遺餘力。

47歲黃雍琇是資深的消防婦宣志工，和第一線消防人員建立深厚情誼，對消防議題也有高度關懷。黃雍琇說，近來因電視劇「火神的眼淚」引發話題，讓更多人關注基層消防員處境，現實生活中的消防員除了執行勤務，要花不少時間鍛鍊體能，才能勝任各種任務考驗，運動健身也有紓壓作用。

深知消防員維持體能重要性，黃雍琇日前聽聞前金分隊有意向健身房業者購買二手健身器材，攜手熱心的民間企業，捐贈健身器材給前金消防分隊。黃雍琇說，透過友人與業者聯繫，相當感謝「健身工廠」陳總經理熱心相挺，慷慨贊助一批健身器材給分隊使用，也鼓舞消防士氣。

有意投入高雄市議員選戰的消防志工黃雍琇（左三），想為消防分隊募集健身器材，獲企業熱心相助，成就一樁美事。圖／黃雍琇提供
有意投入高雄市議員選戰的消防志工黃雍琇（左三），想為消防分隊募集健身器材，獲企業熱心相助，成就一樁美事。圖／黃雍琇提供
消防員在第一線衝鋒陷陣，需要絕佳體能，才能面對各種挑戰。圖／黃雍琇提供
消防員在第一線衝鋒陷陣，需要絕佳體能，才能面對各種挑戰。圖／黃雍琇提供
有意投入高雄市議員選戰的消防志工黃雍琇（前排左三），想為消防分隊募集健身器材，獲企業熱心相助，成就一樁美事。圖／黃雍琇提供
有意投入高雄市議員選戰的消防志工黃雍琇（前排左三），想為消防分隊募集健身器材，獲企業熱心相助，成就一樁美事。圖／黃雍琇提供
消防員在第一線衝鋒陷陣，需要絕佳體能，才能面對各種挑戰。圖／黃雍琇提供
消防員在第一線衝鋒陷陣，需要絕佳體能，才能面對各種挑戰。圖／黃雍琇提供
消防員在第一線衝鋒陷陣，需要絕佳體能，才能面對各種挑戰。圖／黃雍琇提供
消防員在第一線衝鋒陷陣，需要絕佳體能，才能面對各種挑戰。圖／黃雍琇提供
有意投入高雄市議員選戰的消防志工黃雍琇（左），想為消防分隊募集健身器材，獲企業熱心相助，成就一樁美事。圖／黃雍琇提供
有意投入高雄市議員選戰的消防志工黃雍琇（左），想為消防分隊募集健身器材，獲企業熱心相助，成就一樁美事。圖／黃雍琇提供

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