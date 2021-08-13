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高雄市推動體感產業 入圍威尼斯影展2團隊參與

中央社 / 高雄13日電

高雄市扶植體感產業，闖入今年威尼斯影展VR單元入圍名單的2部影片，都有高雄體感團隊的參與，成功為國爭光。高市經濟發展局說，未來將持續推動體感科技，促進高雄數位轉型。

高雄市政府大力扶植體感產業，吸引許多體感新銳落腳高雄，有國際VR最高榮譽之稱的威尼斯影展VR單元日前公布入圍名單，入選主競賽的The Last Worker及特別選映的「霧中」2部影片，都有來自高雄的體感新創團隊南瓜虛擬科技和睿至參與，為台灣爭光。

「南瓜虛擬科技」執行長廖翊翔指出，The LastWorker運用「南瓜」豐富遊戲開發經驗和技術，與英國合製完成作品，是本次唯一入圍遊戲類影片。他表示，The Last Worker遊戲進入製作後期，預計明年正式發行。台灣投入VR遊戲製作團隊稀少，這次跨國合作一舉入圍威尼斯，是一大肯定。

而睿至與高雄市電影館共同出品的「霧中」也入選特別選映單元，睿至執行長鄭卜元說，透過「睿至」雙眼8K VR攝影技術拍攝作品「霧中」，不僅在2020高雄電影節開幕前票就秒殺完售，今年更入圍威尼斯影展VR單元特別選映名單，未來將在高雄研發中心培育在地技術團隊，產出更多作品。

高雄市經發局長廖泰翔指出，高雄市自2018年起透過前瞻計畫推動「高雄市體感科技園區計畫」，率先將體感娛樂稅調降到全國最低的1%，吸引數十家國際大廠及新創業者投入資源、落地高雄，迄今累計投資金額逾新台幣35億元、新增1277個就業機會、創造超過108億元產值。

高雄市經發局指出，「高雄市體感科技園區計畫」接下來將由「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」接棒，聚焦互動娛樂、影音展演2大領域，結合體感科技及文化思維，促進5G文化科技發展，驅動高雄產業數位轉型，在亞洲新灣區5G AIoT場域進行實證，讓高雄體感科技持續成為國際焦點。

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