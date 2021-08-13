玉穗溪土石流瞬間沖下 臨時便道不到2分鐘就直接淹沒

高雄市桃源區明霸克露橋因暴雨遭沖斷，公路總局第三養護工程處甲仙工務段持續搶修，三工處長吳昭煌發現玉穗溪上游天空突然轉陰，研判可能出現土石流，緊急停工撤離並通知搜救人員離開土石流區，不到半小時土石流直接淹沒施工完成的臨時便道，幸只有臨時搭設帳棚遭沖走，沒有人員傷亡。

甲仙工務段表示，吳朝煌今天到台20線94公里+050督導明霸克露橋搶修進度，下午3點10分發現玉穗溪上游天空突然轉陰，研判上游可能開始降雨，有發生土石流的可能，立即請施工廠商停工並撤離機具，再通知現場搜救人員迅速離開土石流區。

上游監看人員3點35分告知上游土石流下沖，不到2分鐘泥流直接淹沒今天施工人員剛整理完成的臨時便道，幸好搶修人員、搜救人員都已及時撤離，但現場有一部卡車遭土石淹埋、一台怪手淹至半個機身高，三工處替救難人員搭設的帳篷也遭沖毀。

甲仙工務段表示，明霸克露橋臨時便道目前已進駐機具17部、工作人員50人以上，由勤和及復興兩端同時施工，並配置照明設備連夜趕工，原定本月25日搶通，經評估可再縮短至本月20日完成，但因這幾天玉穗溪上游常有短時降雨引發土石流，造成已搶通完成便道再度部分流失，影響進度。