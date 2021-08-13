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無人陸船擱淺金門峰上 「船來人空」居民熱議是幽靈船
金門有幽靈船？1艘大陸藉「閩龍漁60716船13號」漁船今天上午漂流至金門峰上海域（叻咕岸）擱淺，經金門海巡隊初步確認船上無人員，也無油汙情事發生，金門岸巡隊已派員至現場瞭解，但因為正值農曆七月，這件事也引起附近居民熱議。
航港局中部航務中心表示，在今日上午10時40分接獲第十二巡防區第九海巡隊通報，疑似大陸藉無名漁船漂流至金門峰上海域（叻咕岸）擱淺（經度118度27.分 緯度 24度25.6分），經海巡隊初步確認船上無人員，該中心已發布航船布告。
經金門海巡隊追查表示，根據雷達資料顯示，這艘編號「閩龍漁60716船13號」，應該是隸屬於大陸漳州漁政單位管理的漁船，昨天下午在金門大帽山外海出現，一直到晚上23時30分，才在峰上灣外海擱淺，研判是脫錨從對岸一路隨海潮漂過來。
金門海巡隊說，這艘船船上掛著五星旗，目前初步發現船上無人員，該隊並已通報陸方協助確認是否有遺失船舶；另外也透過紅十字會等相關單位通報對岸拖回處理中。目前岸巡隊已到場持續監控漁船動靜，金門縣環保局也派人監測是否有油汙汙染情況。
據附近民眾表示，這艘船船體看來無損，且船上還有懸掛漁民衣物，擔憂是否有大陸漁民已偷偷跑上岸，希望相關單位能好好追查。
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