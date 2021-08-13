快訊

金管會正式廢止許可 蝦皮支付連第3方支付都不能做

截止前2小時才收到「AZ預約簡訊」 2原因錯失接種時機

生技公司董座贈馬祖「清消門」 讓來馬旅客往來更安心

聯合報 / 記者蔡家蓁／連江即時報導
「防疫清消門」啟動儀式於今天下午舉行，由立委陳雪生（右一）、連江縣長劉增應（左二）、議長張永江（左一）、塩本康佳生技公司董事長黃勤財（右二）等人共同主持。圖／讀者提供
「防疫清消門」啟動儀式於今天下午舉行，由立委陳雪生（右一）、連江縣長劉增應（左二）、議長張永江（左一）、塩本康佳生技公司董事長黃勤財（右二）等人共同主持。圖／讀者提供

繼捐贈金門清消門後，塩本康佳生技董事長黃勤財今天又跨海到馬祖慨捐1座集量體溫、消毒、滅菌功能的「清消門」，由立委陳雪生代表捐贈，深獲馬祖地區民眾的感謝，未來將提供入境馬祖旅客多一層的保障，讓鄉親更多一層的安心，也讓防疫措施再升級。

國內新冠疫情警戒降為2級，為了加強入境防疫管制措施，連江縣政府在南竿機場、北竿機場各設置一座「防疫清消門」，針對到站旅客進行手部清消並量測體溫，同時進行全面性消毒滅菌。

「防疫清消門」啟動儀式於今天下午在南竿機場舉行，由立委陳雪生、連江縣長劉增應、議長張永江、塩本康佳生技公司董事長黃勤財等人共同揭幕啟用。

連江縣府表示，防疫清消門是一款具備多重防疫功能的設備，具備體溫偵測、醫療級防疫噴霧、LED及語音警示設備，搭載醫療級次氯酸水，通過美國FDA檢驗，對人體無害亦不會造成皮膚及呼吸道傷害，有效進行全面性消毒滅菌並阻絕病毒於門外。

連江縣長劉增應（右二）代表致贈高粱酒給塩本康佳生技公司董事長黃勤財（左二）。圖／讀者提供
連江縣長劉增應（右二）代表致贈高粱酒給塩本康佳生技公司董事長黃勤財（左二）。圖／讀者提供
「防疫清消門」啟動儀式於今天下午舉行，會後與會嘉賓合影。圖／讀者提供
「防疫清消門」啟動儀式於今天下午舉行，會後與會嘉賓合影。圖／讀者提供
「防疫清消門」啟動儀式於今天下午在南竿機場舉行，由立委陳雪生（右一）、連江縣長劉增應（左二）、議長張永江（左一）、塩本康佳生技公司董事長黃勤財（右二）等人共同揭幕啟用。圖／讀者提供
「防疫清消門」啟動儀式於今天下午在南竿機場舉行，由立委陳雪生（右一）、連江縣長劉增應（左二）、議長張永江（左一）、塩本康佳生技公司董事長黃勤財（右二）等人共同揭幕啟用。圖／讀者提供

機場 馬祖 陳雪生

延伸閱讀

3+11破口？陳其邁：要看疫調曲線 但防境外病毒更重要

馬祖推暗空天文活動 結合七夕傳說觀星

娃娃機店有條件開放 嘉義縣訂防疫措施加強稽查

守護馬祖居民健康 連江縣：入境登機前請配合快篩

相關新聞

無人陸船擱淺金門峰上 「船來人空」居民熱議是幽靈船

金門有幽靈船？1艘大陸藉「閩龍漁60716船13號」漁船今天上午漂流至金門峰上海域（叻咕岸）擱淺，經金門海巡隊初步確認船...

視察六龜土石崩塌、積水 陳吉仲承諾一周內完成清淤

連日降雨造成高雄山區多處土石崩落、積淹水，農委會主委陳吉仲、立委邱議瑩今天至六龜區中興里扇平山莊停車場、新發里和平路視察...

生技公司董座贈馬祖「清消門」 讓來馬旅客往來更安心

繼捐贈金門清消門後，塩本康佳生技董事長黃勤財今天又跨海到馬祖慨捐1座集量體溫、消毒、滅菌功能的「清消門」，由立委陳雪生代...

台27線六龜道路逢雨變河道 高市議員促市府整治「台27溪」

盧碧颱風強降雨重創高雄山區橋梁道路，高市議員朱信強指出，六龜台27線新發路段遇雨則淹、路面變成溪流，市府應該要想辦法解決...

屏東集團婚禮注入客家風 10月16日縣民公園浪漫登場

受新人喜愛的屏東集團婚禮開始報名了，今年適逢客家六堆300周年慶典，縣府今年特別規畫有客家婚慶古禮元素的「六堆300 百...

暴雨讓寶來一橋旁林地崩塌 居民望與中央地方溝通

連日豪雨造成高雄六龜寶來一橋上游右岸國有林班地邊坡崩塌，農委會主委陳吉仲、立委邱議瑩等人今天前往視察，六龜區里長聯誼會主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。