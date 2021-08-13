生技公司董座贈馬祖「清消門」 讓來馬旅客往來更安心
繼捐贈金門清消門後，塩本康佳生技董事長黃勤財今天又跨海到馬祖慨捐1座集量體溫、消毒、滅菌功能的「清消門」，由立委陳雪生代表捐贈，深獲馬祖地區民眾的感謝，未來將提供入境馬祖旅客多一層的保障，讓鄉親更多一層的安心，也讓防疫措施再升級。
國內新冠疫情警戒降為2級，為了加強入境防疫管制措施，連江縣政府在南竿機場、北竿機場各設置一座「防疫清消門」，針對到站旅客進行手部清消並量測體溫，同時進行全面性消毒滅菌。
「防疫清消門」啟動儀式於今天下午在南竿機場舉行，由立委陳雪生、連江縣長劉增應、議長張永江、塩本康佳生技公司董事長黃勤財等人共同揭幕啟用。
連江縣府表示，防疫清消門是一款具備多重防疫功能的設備，具備體溫偵測、醫療級防疫噴霧、LED及語音警示設備，搭載醫療級次氯酸水，通過美國FDA檢驗，對人體無害亦不會造成皮膚及呼吸道傷害，有效進行全面性消毒滅菌並阻絕病毒於門外。
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