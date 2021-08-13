城市工業管線管理論壇 聚焦洩漏偵測

「2021安全城市－第5屆工業管線管理國際論壇」，今天邀請國際工程顧問公司與中油等64家在地業者，會中就精進工業管線管理技術交流，聚焦檢測分析、洩漏偵測技術架構。

這項論壇今天在高雄國際會議中心舉行，邀請加拿大知名工程顧問公司Group 10、Grey Owl、挪威國際驗證公司DNV，以及中山大學、工研院、長春集團、凱德威等國內外專家學者，與中油、台塑、中石化、台橡、台氯等64家在地業者交流

高雄市政府副秘書長郭添貴致詞表示，高雄是石化工業重鎮，市長陳其邁上任以來致力推動宜居城市願景，如何落實管線風險管理也成重要目標。

郭添貴指出，市府為落實工業管線管理，自2015年舉辦第1屆「工業管線管理國際論壇」，邀請國內外專家學者和在地業者參與，針對地下管線安全管理進行深入探討，更間接促成「高雄市既有工業管線管理自治條例」制定與頒布，為高雄奠定良好基礎。

高雄市政府經濟發展局副局長王宏榮指出，目前高雄已建立完整管理架構、規範及應變機制，為強化完整性管理作為並提升檢漏效能，同時因應仁武、橋頭等新產業區域規劃帶動地下管線遷改，今年論壇特別規劃聚焦「檢測分析」與「洩漏防護」技術應用，請來多位國內外專家學者主題分享與交流，回應業者對管線安全管理技術的深切需求。

長春集團高級工程師陳世豪表示，長春集團針對管線維運建置線上即時洩漏監測系統（LDS）、事故模擬及避難路線規劃、緊急排空程序、夜間應變演練、假日與夜間自主通聯測試程序化、明管防蝕自主更新等機制，持續與產、學、研各界合作精進管理作為，並積極配合市府各項演練及參與技術論壇。

擔任論壇講師之一的陳世豪指出，與國內外專家及業界先進探討管線管理技術，讓公司獲益良多。他強調，長春集團將導入先進技術及電子資訊工具，應用於生產、管理及訊息溝通，持續優化安全管理機制、預防管線損壞與洩漏、確保原料安全輸送，並積極提升地下工業管線公眾安全意識及公共關係。

經發局表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，市府持續推動產業升級，今年論壇因應防疫，透過實聯制、區隔樓層及場地落實管控人數，輔以直播等虛實整合方式，讓活動順利舉辦。透過國際專家傳授經驗，不僅對高雄既有工業管線管理有莫大助益，持續強化城市風險管理，確保達成城市安全目標。