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台27線六龜道路逢雨變河道 高市議員促市府整治「台27溪」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
六龜台27線新發路段遇雨則淹、路面變成溪流，道路兩旁居民看見下雨就擔心又要淹水了。圖／讀者提供
六龜台27線新發路段遇雨則淹、路面變成溪流，道路兩旁居民看見下雨就擔心又要淹水了。圖／讀者提供

盧碧颱風強降雨重創高雄山區橋梁道路，高市議員朱信強指出，六龜台27線新發路段遇雨則淹、路面變成溪流，市府應該要想辦法解決。高雄市府水利局長蔡長展指出，山坡整治與道路管理權責涉及農委會水保局、林務局與公路總局，會建議另闢截流溝將山上的水導入野溪，讓雨水順利注入荖濃溪。

高雄市議會今日質詢，無黨籍市議員朱信強關心山區治水、美濃溪疏濬及農業天然災害補助措施。朱信強指出，此次高雄遭逢莫拉克風災後最大雨勢，台27線六龜新發路段（和平路）逢雨就淹，來自中央山脈山系的三個水系直接傾瀉而下，另與山溝攔砂壩飽和有關係，側溝無法消化湍急水流。

朱信強說，現有防洪設備不符需求，導致雨水無處宣洩再溢流至台27線道路，此路段雖然是公路總局管轄，市府應主動與中央相關權責單位要通盤性檢討，不要每逢豪雨就變成「台27溪」，道路兩側居民很可憐。

水利局長蔡長展表示，大雨將山區土石帶往台27線道路，大量土石導致側溝淤積，這幾次淹水都是側溝變水路，昨晚公路局人員緊急清除土石，長期作法應考慮必要性河道徵收。

蔡一步解釋說，以前水患問題沒有這次嚴重，邊坡整治涉及農委會水保局、林務局，道路則是公路總局，會建議另闢截流溝將山上的水導入野溪，上游端先把水處理好，再引導進入荖濃溪。

六龜台27線新發路段遇雨則淹、路面變成溪流，道路兩旁居民看見下雨就擔心又要淹水了。圖／讀者提供
六龜台27線新發路段遇雨則淹、路面變成溪流，道路兩旁居民看見下雨就擔心又要淹水了。圖／讀者提供
高雄市議會今日質詢，市議員朱信強關心山區治水、美濃溪疏濬及農業天然災害補助措施。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議會今日質詢，市議員朱信強關心山區治水、美濃溪疏濬及農業天然災害補助措施。記者徐白櫻／翻攝

六龜 農委會 水保局

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