台1線路竹段拓寬工程 最快明年3月綜合規劃

省道台1線路竹段拓寬工程延宕多年，沿路店面因拆遷不確定性，致使鐵門深鎖，衝擊地方發展，民眾多盼望加快拓寬工程。公路總局表示，順利最快明年3月綜合規劃，2025年動工。

目前台1線路竹段拓寬評估期末報告已送交公路總局及交通部審議，民進黨立委邱志偉邀交通部公路總局第三區養護工程處、區公所等單位會商，了解台1線湖內、路竹段拓寬工程進度。

邱志偉表示，台1線路竹段路幅狹窄，沿路店面也因長期拆遷不確定性，店家普遍鐵門深鎖、失修傾頹，希望加快拓寬工程，並盡速整建店面及門面，活絡經濟發展。

邱志偉也指出，公路總局多年前就已針對路竹段拓寬工程展開用地徵收，部分住戶已領取徵收費用，但早年徵收金額較低，也是反對拆遷者的主要訴求，盼公路總局有更完善配套，在合法範圍內盡可能提供拆遷戶優渥條件，加快拓寬期程。

第三區養護工程處表示，路竹段綜合規劃階段預計要1年半時間，期間會與地方加強溝通，針對相關補償措施也會有配套，盡可能減少拆遷戶損失。

依三工處提出期程，湖內段拓寬共3.7公里的用地取得順利，工程預計年底發包，明年初動工、2023年底完工；路竹段如果期末評估報告審核順利，最快明年3月進行綜合規劃，隨後進行細部設計及用地取得，2025年動工。

台1線採分段拓寬，包括岡山、橋頭、湖內等北端陸續拓寬完工，南端湖內展開徵收作業，北高雄剩路竹段未完成拓寬。未完成路段從350.3公里至354公里，總長3.7公里，擬將路寬24公尺拓寬為40公尺。全案早自高雄縣府時代徵收土地，拓寬影響沿線400多棟房舍，西側拆除範圍較大，住戶為此陳情與抗議多年，工程延宕至今。