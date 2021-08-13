屏東集團婚禮注入客家風 10月16日縣民公園浪漫登場

受新人喜愛的屏東集團婚禮開始報名了，今年適逢客家六堆300周年慶典，縣府今年特別規畫有客家婚慶古禮元素的「六堆300 百年好合」婚禮，將於10月16日在今年屢奪國際設計大獎的屏東縣民公園登場，將邀請30對新人步上紅毯，婚禮隆重、浪漫外，好禮加碼贈住宿券及婚紗攝影。

屏東縣政府表示，適逢六堆300慶典，配合系列客家活動，推出別具文化傳承跟客家特色的「六堆300 百年好合」婚禮活動，活動當天現場有客家婚慶古禮的元素布置外，也安排具有祝福意義的盤花藝術，並邀請鄉親朋友參加盤花創作體驗，給予現場的新人送上最深的祝福。

今年除贈送每對新人萬元家電好禮外，縣長潘孟安還特別加碼提供墾丁福華雙人住宿券以及婚紗攝影，獻上最甜蜜的祝福，為了讓新人情定六堆，與親友及貴賓們留下最珍貴的回憶；只要在屏東縣設籍或就業的準新人皆可報名參加