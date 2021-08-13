快訊

北市今2例 柯文哲：桃機地勤人員感染源不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暴雨讓寶來一橋旁林地崩塌 居民望與中央地方溝通

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
農委會主委陳吉仲（第一排左二）今天至高雄市六龜區寶來一橋視察國有林班地邊坡崩塌情況。記者陳玫伶／攝影
農委會主委陳吉仲（第一排左二）今天至高雄市六龜區寶來一橋視察國有林班地邊坡崩塌情況。記者陳玫伶／攝影

連日豪雨造成高雄六龜寶來一橋上游右岸國有林班地邊坡崩塌，農委會主委陳吉仲、立委邱議瑩等人今天前往視察，六龜區里長聯誼會主席邱瑞明表示，近幾年寶來一橋沿岸山坡崩塌嚴重，期望中央長官派員與地方、業者坐下來好好溝通、救助居民。

林務局現場簡報指出，寶來一橋旁的66林班地莫拉克風災後崩塌坡逐漸自然復育，但這次風災造成上坡面再次崩塌約12公頃，擔心土石持續崩落會對寶來一橋、寶來社區造成危害，建議寶來側左岸加強既有護岸、右岸新建護岸與崩塌坡面保護工程，再進行河道清疏、土石堆置右岸護岸頂等，預計總經費2億元。

邱瑞明表示，崩塌其中一塊地過去曾是舊六龜鄉公所公園，一夕之間就沒了，舊高雄縣時六龜有資源，地方建設很好，縣市合併後卻任憑土石沖刷，現在荖濃溪、寶來溪河床越來越高，但清疏都在中游新威大橋下方，砂石堆積在寶來一橋附近，現在水都快淹得跟堤防一樣高，對居民是一種危害。

邱瑞明說，砂石堆在這邊，每次挖開河床不久，遇雨又全恢復原樣，66林班地如再度崩塌，他擔心位於旁邊的寶來里居民跑不掉也撤離不了，期望中央長官與地方、居民、業者等各單位好好坐下來討論，近期六龜災害不斷，導致遊客怕危險都不敢上山，重創在地觀光產業。

陳吉仲表示，會再與行政院長蘇貞昌報告，早日撥款興建護岸，寶來溪砂石請相關單位盡早清除，也請林務局協助，未來針對土石流部分如何遇警，讓寶來居民不再因突然豪雨影響生命財產安全，六龜好山好水，也有很好的農產品，希望先把在地建設做好，讓居民安居樂業，才能吸引遊客上山觀光。

高雄市六龜區寶來一橋上游右岸國有林班地邊坡因連日降雨崩塌，如不清除下次大雨恐直接影響寶來里居民。記者陳玫伶／攝影
高雄市六龜區寶來一橋上游右岸國有林班地邊坡因連日降雨崩塌，如不清除下次大雨恐直接影響寶來里居民。記者陳玫伶／攝影
六龜區里長聯誼會主席邱瑞明期望中央長官派員與地方、業者坐下來好好溝通救助居民。記者陳玫伶／攝影
六龜區里長聯誼會主席邱瑞明期望中央長官派員與地方、業者坐下來好好溝通救助居民。記者陳玫伶／攝影
農委會主委陳吉仲（左）、立法委員邱議瑩（右）今天至高雄市六龜區寶來一橋視察國有林班地邊坡崩塌情況。記者陳玫伶／攝影
農委會主委陳吉仲（左）、立法委員邱議瑩（右）今天至高雄市六龜區寶來一橋視察國有林班地邊坡崩塌情況。記者陳玫伶／攝影

崩塌 六龜 護岸

延伸閱讀

視察六龜土石崩塌、積水 陳吉仲承諾一周內完成清淤

高雄視察災損 陳吉仲允修改辦法擴大補助

蓮霧寒害可補助雨災卻不行？ 陳吉仲：馬上修正

農委會：8月豪雨現金救助 採氣候條件模式免勘查

相關新聞

視察六龜土石崩塌、積水 陳吉仲承諾一周內完成清淤

連日降雨造成高雄山區多處土石崩落、積淹水，農委會主委陳吉仲、立委邱議瑩今天至六龜區中興里扇平山莊停車場、新發里和平路視察...

屏東集團婚禮注入客家風 10月16日縣民公園浪漫登場

受新人喜愛的屏東集團婚禮開始報名了，今年適逢客家六堆300周年慶典，縣府今年特別規畫有客家婚慶古禮元素的「六堆300 百...

暴雨讓寶來一橋旁林地崩塌 居民望與中央地方溝通

連日豪雨造成高雄六龜寶來一橋上游右岸國有林班地邊坡崩塌，農委會主委陳吉仲、立委邱議瑩等人今天前往視察，六龜區里長聯誼會主...

台積電投不投資高雄？陳其邁：不能代廠商說明

高雄橋頭科學園區預計年底將開放廠商選地，中油煉油廠舊廠址也預計112年整治完成。高市議員黃香菽質詢指出，台積電要投資高雄...

用創意挑戰我們的心臟 屏東創意廣告節起跑了

當資深新聞主播、五星級縣長和酷似「邁邁市長」的網紅相遇，會擦出什麼火花呢？答案就是2021屏東創意廣告節！屏東創意廣告節...

屏東縣要把5倍券變大 潘孟安預告有秘密武器

行政院即將發放五倍券，屏東縣政府要讓五倍再加值，今天宣布延續合計千元優惠的55住宿補助專案外，目前正整合觀光旅宿、商圈、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。