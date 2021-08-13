暴雨讓寶來一橋旁林地崩塌 居民望與中央地方溝通

連日豪雨造成高雄六龜寶來一橋上游右岸國有林班地邊坡崩塌，農委會主委陳吉仲、立委邱議瑩等人今天前往視察，六龜區里長聯誼會主席邱瑞明表示，近幾年寶來一橋沿岸山坡崩塌嚴重，期望中央長官派員與地方、業者坐下來好好溝通、救助居民。

林務局現場簡報指出，寶來一橋旁的66林班地莫拉克風災後崩塌坡逐漸自然復育，但這次風災造成上坡面再次崩塌約12公頃，擔心土石持續崩落會對寶來一橋、寶來社區造成危害，建議寶來側左岸加強既有護岸、右岸新建護岸與崩塌坡面保護工程，再進行河道清疏、土石堆置右岸護岸頂等，預計總經費2億元。

邱瑞明表示，崩塌其中一塊地過去曾是舊六龜鄉公所公園，一夕之間就沒了，舊高雄縣時六龜有資源，地方建設很好，縣市合併後卻任憑土石沖刷，現在荖濃溪、寶來溪河床越來越高，但清疏都在中游新威大橋下方，砂石堆積在寶來一橋附近，現在水都快淹得跟堤防一樣高，對居民是一種危害。

邱瑞明說，砂石堆在這邊，每次挖開河床不久，遇雨又全恢復原樣，66林班地如再度崩塌，他擔心位於旁邊的寶來里居民跑不掉也撤離不了，期望中央長官與地方、居民、業者等各單位好好坐下來討論，近期六龜災害不斷，導致遊客怕危險都不敢上山，重創在地觀光產業。