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暴雨讓寶來一橋旁林地崩塌 居民望與中央地方溝通
連日豪雨造成高雄六龜寶來一橋上游右岸國有林班地邊坡崩塌，農委會主委陳吉仲、立委邱議瑩等人今天前往視察，六龜區里長聯誼會主席邱瑞明表示，近幾年寶來一橋沿岸山坡崩塌嚴重，期望中央長官派員與地方、業者坐下來好好溝通、救助居民。
林務局現場簡報指出，寶來一橋旁的66林班地莫拉克風災後崩塌坡逐漸自然復育，但這次風災造成上坡面再次崩塌約12公頃，擔心土石持續崩落會對寶來一橋、寶來社區造成危害，建議寶來側左岸加強既有護岸、右岸新建護岸與崩塌坡面保護工程，再進行河道清疏、土石堆置右岸護岸頂等，預計總經費2億元。
邱瑞明表示，崩塌其中一塊地過去曾是舊六龜鄉公所公園，一夕之間就沒了，舊高雄縣時六龜有資源，地方建設很好，縣市合併後卻任憑土石沖刷，現在荖濃溪、寶來溪河床越來越高，但清疏都在中游新威大橋下方，砂石堆積在寶來一橋附近，現在水都快淹得跟堤防一樣高，對居民是一種危害。
邱瑞明說，砂石堆在這邊，每次挖開河床不久，遇雨又全恢復原樣，66林班地如再度崩塌，他擔心位於旁邊的寶來里居民跑不掉也撤離不了，期望中央長官與地方、居民、業者等各單位好好坐下來討論，近期六龜災害不斷，導致遊客怕危險都不敢上山，重創在地觀光產業。
陳吉仲表示，會再與行政院長蘇貞昌報告，早日撥款興建護岸，寶來溪砂石請相關單位盡早清除，也請林務局協助，未來針對土石流部分如何遇警，讓寶來居民不再因突然豪雨影響生命財產安全，六龜好山好水，也有很好的農產品，希望先把在地建設做好，讓居民安居樂業，才能吸引遊客上山觀光。
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