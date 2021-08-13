3+11破口？陳其邁：要看疫調曲線 但防境外病毒更重要

國內新冠肺炎本土個案逐漸邁向清零階段，但境外移入個案似有增加趨勢，高雄市長陳其邁今午在防疫記者會中宣布港埠防疫措施將升級，以杜絕delta病毒入侵，並強調這是新階段防疫工作的「重中之重」。

針對中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近日提及「沒有3+11破口」的論述，陳其邁表示，這需要看疫調流行曲線圖再據以判斷，但地方政府的工作，應該是著重區域聯防及與中央政府的彼此合作，「落實防疫措施，是現階段面對新的疫情挑戰最重要的一件事」。

陳其邁今午同時也宣布，高雄針對港埠的防疫作為將升級。他表示，高雄具有港口與空港，今年6、7月自境外移入的個案都是英國變種病毒或其他病毒，其中delta有8例。

他表示，在亞洲周遭國家，delta病毒株已逐漸成為競爭力較強的強勢病毒株， 在英、美等國，delta也在病毒競爭中逐漸取得優勢，所以高雄針對港埠的防疫作為將同步升級，包括防疫旅館人員尚未接種疫苗者，每7天應自備快篩一次，試劑由衛生局提供，另集中檢疫所工作人員，也要加快疫苗接種及快篩

此外，港埠分工司的引水人，每周必須做一次快篩，常接觸外國人，入境人士的海巡第一線防疫人員也務必百分之百接種，此外，外勞仲介翻譯、巴士司機的防疫訓練也務必落實；與外勞或移工有接觸人員，每周也需居家快篩一次。

陳其邁說，預防delta病毒自境外移入，是台灣社區逐漸清零後，所面臨的最大挑戰，可說是重中之重，高市府面對漁工、移工，空海港境外移入者，在防疫措施的要求標準會再升級，「預防病毒進入市區，這是最重要的工作」。

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