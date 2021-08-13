快訊

北市今2例 柯文哲：桃機地勤人員感染源不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3+11破口？陳其邁：要看疫調曲線 但防境外病毒更重要

聯合報 / 記者王昭月徐白櫻／ 高雄即時報導
防止境外病毒入侵，高雄市長陳其邁今午宣布港埠防疫措施升級。記者王昭月／播攝
防止境外病毒入侵，高雄市長陳其邁今午宣布港埠防疫措施升級。記者王昭月／播攝

國內新冠肺炎本土個案逐漸邁向清零階段，但境外移入個案似有增加趨勢，高雄市長陳其邁今午在防疫記者會中宣布港埠防疫措施將升級，以杜絕delta病毒入侵，並強調這是新階段防疫工作的「重中之重」。

針對中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近日提及「沒有3+11破口」的論述，陳其邁表示，這需要看疫調流行曲線圖再據以判斷，但地方政府的工作，應該是著重區域聯防及與中央政府的彼此合作，「落實防疫措施，是現階段面對新的疫情挑戰最重要的一件事」。

陳其邁今午同時也宣布，高雄針對港埠的防疫作為將升級。他表示，高雄具有港口與空港，今年6、7月自境外移入的個案都是英國變種病毒或其他病毒，其中delta有8例。

他表示，在亞洲周遭國家，delta病毒株已逐漸成為競爭力較強的強勢病毒株， 在英、美等國，delta也在病毒競爭中逐漸取得優勢，所以高雄針對港埠的防疫作為將同步升級，包括防疫旅館人員尚未接種疫苗者，每7天應自備快篩一次，試劑由衛生局提供，另集中檢疫所工作人員，也要加快疫苗接種及快篩

此外，港埠分工司的引水人，每周必須做一次快篩，常接觸外國人，入境人士的海巡第一線防疫人員也務必百分之百接種，此外，外勞仲介翻譯、巴士司機的防疫訓練也務必落實；與外勞或移工有接觸人員，每周也需居家快篩一次。

陳其邁說，預防delta病毒自境外移入，是台灣社區逐漸清零後，所面臨的最大挑戰，可說是重中之重，高市府面對漁工、移工，空海港境外移入者，在防疫措施的要求標準會再升級，「預防病毒進入市區，這是最重要的工作」。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

台積電投不投資高雄？陳其邁：不能代廠商說明

市府員工忙選舉 議員質詢問陳其邁：是競選總部主委?

防治登革熱 高市逾20個月無本土個案

影／國軍、空勤加入 陳其邁：用盡所有方式搜救謝代表

相關新聞

哥倫比亞變異株具免疫逃脫特性 專家：易削弱疫苗效力

中央流行疫情指揮中心今公布國內首例「哥倫比亞變異株」（B.1.621）案例，目前尚未有文獻指出會增加傳播率、致病率以及重...

陳時中花10分鐘解釋3+11非破口 網友傻眼：時空背景不同之術

陳時中昨（12）日表示放寬長程航班機組員檢疫期為「3+11」政策非防疫破口，此話引發各界論戰。對此，陳時中今日記者會時花超過10分鐘解釋來龍去脈，但仍認為機組員「3+11」不是疫情破口，並連發4張圖表支持自己的說法。引起網友撻伐「定調了！是蟲洞」。

3+11破口？陳其邁：要看疫調曲線 但防境外病毒更重要

國內新冠肺炎本土個案逐漸邁向清零階段，但境外移入個案似有增加趨勢，高雄市長陳其邁今午在防疫記者會中宣布港埠防疫措施將升級...

案15926六張犁郵局停留20分鐘 匡列5名家人女兒確診

台北市大安區六張犁郵局傳出有確診足跡，副市長黃珊珊今證實，案15926在8月10日確診，於8月5日下午3點10分到30分...

新北市副市張劉和然籲陳時中「當責的部長、指揮官」

中央疫情流行指揮官陳時中昨指出3+11是群聚不是破口，今再度表示，諾富特疫調後，並無職場與家庭以外的社區接觸者感染。新北...

X men第四波傳染 高雄新增2人解隔離前陰轉陽

高雄市今天新增2名確診個案，列為特殊交友圈衍伸出來的第四波傳染。市長陳其邁指出，2名新個案原本就是匡列對象，解隔離時驗出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。