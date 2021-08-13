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麟洋配奪金 金門業者推賽末點口罩只送不賣

中央社 / 記者黃慧敏金門縣13日電

金門子弟李洋和搭檔王齊麟在東京奧運羽球男雙奪金，金門在地口罩業者推出「賽末點」口罩。業者表示，買5盒一般口罩送2片「賽末點」，限定5000片，送完為止，不再生產。

金門在地這家口罩業者為了讓鄉親買到價廉物美口罩，自5月起正式投入量產。由於不少民眾期待能擁有金門特色口罩，因而不斷發想具有金門特色的設計。其中，保育類動物歐亞水獺口罩昨天上生產線；今天則是進一步將「賽末點」口罩推上生產線。

業者透露，李洋和搭檔王齊麟摘下東京奧運羽球男雙金牌後，全台灣欣喜若狂，不少網友更將他們在決賽時關鍵一球落點的鷹眼系統動畫，做成各式週邊產品。因而靈光一閃搶搭這趟商機列車，製作「賽末點」口罩，但不同的是，把TAIWAN字眼換成KINMEN，成為道地金門特色口罩。

對於「賽末點」口罩投入生產線，業者說，「麟洋配」很辛苦才打進奧運，因此不會賺這個錢，口罩只送不賣，只要購買自家其他口罩5盒，可獲贈2枚，限量5000片，送完為止，不再加碼生產。

此外，連同昨天上線的「水獺」口罩，與「賽末點」兩款口罩將在下週推出。未來還每週將推出如風獅爺、太湖等景點的多款金門元素口罩。

口罩 金門 東京奧運

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