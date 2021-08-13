5倍券變大 屏東加碼秘密武器更多好康

行政院將發放5倍券，屏東縣長潘孟安今天透露，5倍券在屏東消費，帶回好山、好水、好吃、好買、好商品「5+1好」，加碼好心情，且規劃秘密武器，讓5倍券在屏東一定好好用。

不過，究竟這項規劃「獎勵」的秘密武器為何，縣府相關局處都三緘其口。潘孟安僅透露，縣府屆時完整對外宣布時還包括這項秘密武器，不但讓縣民想把5倍券用在屏東，更會讓其他縣市民眾想到屏東消費5倍券，把5倍券振興經濟的效果發揮到極致。

潘孟安今天透過新聞稿表示，經強力整合，5倍券在屏東的使用一定會讓人驚喜，不但在屏東住宿就有1000元基本額度落袋，還可以把好山、好水放在記憶裡帶回家；另外，再加上好吃、好買、好商品，加碼來屏東之後一掃防疫鬱卒，換來好心情，是真正的「5+1好」。

行政院推出5倍券，預期對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間蕭條的百工百業有相當幫助，縣府期待透過整合，讓縣內商家得到更多挹注。因此，一得知消息，即由秘書長邱黃肇崇整合相關單位，只要使用5倍券就可以得到超值優惠。

由於疫情期間民眾多宅在家，旅宿觀光業受到衝擊最大，知道有5倍券之後，縣府決定延續「55專案」，把原適用於醫護相關優惠，擴大調整商用一般民眾，只要入住參與全案的屏東縣合法旅宿，縣府就提供500元補助，業者對等再提供500元優惠，總計1000元。

此外，屏東縣伴手禮質量均佳，一向是各大企業年節送禮首選，業者現已串連將提出使用5倍券優惠；至於農漁特產品及各休閒農場也都由農業處整合相關優惠，據了解，包括近年來成為屏東縣重要產業的咖啡、可可都會提出優惠方式。