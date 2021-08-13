藍營金門黨部人氣背影徵影 一張畫面展兩代父愛拔頭籌

歡慶父親節，國民黨金門縣黨部特別舉辦父親節徵影活動「最不能忘記的背影」，黨部今天表示，徵選結果已出爐，並由金門黨部主委石兆瑉親自頒獎予三位獲獎者。

國民黨為了父親節特別企畫舉辦攝影比賽，以父親的背影做為主題，弘揚父愛，石兆瑉表示，他自己身為父親，在外忙於事業，投入工作，此次活動特別以側影背影來呈現父親默默的為家人努力奉獻，相信很多鄉親都能有所共鳴，希望透過這次攝影比賽，讓民眾發揮創意外，也希望父親的努力能夠更深刻的烙印在你我心中。

據了解，此次活動除了攝影照片外，參賽者也提供文字頌揚父親，其中李小姐的「親愛的阿公！親愛的爸爸！謝謝你在我爬樹害怕的時候伸出雙手給我力量，還在下方為我加油，讓我在人生中充滿勇氣與力量」，一張畫面把兩代父愛都一齊呈現，受到非常多民眾按讚支持，也獲得本次人氣獎第一名，拔得頭籌。

另外，此次活動累積破千位民眾按讚支持，共選出「人氣獎」三名，分別第一名：Meng Feng Lee、第二名：許馨文、第三名：許競文。