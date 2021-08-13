視察六龜土石崩塌、積水 陳吉仲承諾一周內完成清淤

連日降雨造成高雄山區多處土石崩落、積淹水，農委會主委陳吉仲、立委邱議瑩今天至六龜區中興里扇平山莊停車場、新發里和平路視察，承諾將先協助一周內完成滯洪池清淤，再找河川局、高雄市水利局、公路總局三工處等單位協調，讓水路不要影響居民生命財產安全。

中興里長王茗洋表示，8月初風災後扇平山莊附近有3、4間屋子都被土石掩埋，每遇到下雨就會有落石，清除後又掉落，因扇平山莊位於台27線上，落石嚴重影響居民進出，長輩騎車經過容易跌倒，希望政府徵收土地做大排水溝，讓砂石都沖下去，才能徹底解決。

新發里和平路也是遇雨必淹，里長劉俊麟說，風災後水會從水溝蓋湧出，車輛經過就會直接沖進民宅，造成家具嚴重泡水，居民淹水淹到無奈。高雄市水利局調查，和平路因土砂淤積台27線側溝，造成雨水溢流到路面上，日前已陸續進行清淤工作。

邱議瑩表示，扇平土石崩塌的情況，希望一、兩周內先讓農委會進行初步規畫，再找公路總局、河川局等單位開協調會，讓專家評估大排等解決方式的可能性。和平路則須找出最短河路，讓土石、溪水直接進到荖濃溪，如牽扯到私有地要徵收，再由農委會協調各單位研議措施。

陳吉仲表示，今天視察後會再跨部會與各單位討論如何以最好的方式處理土石流及水路，他承諾，治標方面，將於一周內完成滯洪池清淤，再商討如何讓水路不要影響居民安全，尋找最合適的方法治本，工程經費只要是農委會相關的部分，會全力幫忙。