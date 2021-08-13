桃源斷橋便道搶通300公尺 又被土石流沖毀部分

高雄桃源區明霸克露橋斷，造成復興、拉芙蘭、梅山3里受困，工務單位積極搶修便道，無奈天候不穩，好不容易搶通約300公尺便道，又被土石流沖毀約100公尺，今天持續搶通。

明霸克露橋斷後，復興、拉芙蘭、梅山3里因交通中斷受困，高雄市長陳其邁關切搶通進度，希望能提前在20日搶通便道，以利農特產運送及居民出入。

主要負責搶通便道的公路總局第三區養護工程處甲仙工務段今天說，明霸克露橋部分橋面版流失，搶修初期由6部機具施工到今天已進駐機具17部，工作人員計50人以上，由勤和及復興兩端分進合擊，並配置照明設備連夜趕工。

甲仙工務段長陳正偉說，便道原預定25日搶通，但經評估，可再縮短5日至20日完成，不過近日每天下午玉穗溪上游常有短時降雨引發土石流，造成搶通好的便道，又被沖掉流失，影響施工進度。

陳正偉說，搶通的便道預計長約800公尺，昨天下午原本已修好300多公尺便道，不料雨後又被土石流沖毀約100公尺，今天持續搶通，目前已把流失的100公尺再修回來，甲仙工務段會持續與時間賽跑，盡速完成搶通便道工作。

甲仙工務段也提醒用路人，非必要避免進入山區道路，尤其不要擅闖工區進入玉穗溪河道，以免發生危險。