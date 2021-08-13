台積電投不投資高雄？陳其邁：不能代廠商說明

高雄橋頭科學園區預計年底將開放廠商選地，中油煉油廠舊廠址也預計112年整治完成。高市議員黃香菽質詢指出，台積電要投資高雄已經講很久，到底會不會來高雄。市長陳其邁說，上市公司重大訊息揭露有一定規範，不能代替廠商說明，市府尊重潛在投資者，在半導體產業在全球佈局裡，高雄是最好地點。

後疫情時代檢視高雄市產業招商，高市議黃香菽指出，過去有消息說，台積電2奈米要到橋科，7奈米要設中油煉油廠整治場址，只聽樓梯響卻一再失望，台積電是護國神山，盼這座山可以護一下高雄；台南因台積電創造製造業產值1.1兆，台積電占4400億，帶動就業機會與房市。

市長陳其邁表示，市府的工作是要築巢引鳳，台積電來不來高雄跟所有大型投資一樣，這些淺在投資廠商都是上市公司或大型跨國公司，投資是重大訊息，要尊重這些投資者要根據相關法規說明，市府不能代為說明，市府要先做好教育、環境、公共服務等準備，高雄沒有五缺問題，在半導體產業的全球佈局上是最好選擇。

此外，黃香菽關心「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」招商情況，她指出，很多市民搞不清楚何謂5G AIoT（人工智慧互聯網），運作以來的招商情況、金額為何。

副市長羅達生指出，創新園區略受疫情影響，但中華電信已有13家進駐、台塑大樓也裝潢中。此外，園區空間幾乎都已經填滿，市府積極在「特貿三」招商，另在加工出口區啟動高軟二期計畫。