高雄視察災損 陳吉仲允修改辦法擴大補助

農委會主委陳吉仲今天到高雄視察農損、土石災害等情形，陳吉仲說，「農業天然災害救助辦法」補助有期數限制，對農民不公平，回去將修改為不論哪期作物災損，都可補助。

7月底到8月上旬豪雨，造成高雄農損嚴重、道路也受損，陳吉仲上午在民進黨立委邱議瑩陪同下，到六龜視察農損、土石流崩落、國有林地邊坡崩塌等情形。

陳吉仲說，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌都要求以「從速、從優、從簡」原則，提出具體方式辦理相關農損救助，除了讓農民盡快拿到現金救助，更重要的是，許多農民也盼趕快復耕，提供優質農產品給全國消費者，農委會也會給予協助。

陳吉仲說，道路災損也導致農作物無法運出銷售，農委會責無旁貸，一定會協助處理，高雄市長陳其邁多次致電給他，邱議瑩也向他反映，如桃源區因道路中斷導致金煌芒果無法運出，農委會會跟市府配合，向農民採購並銷售到其他通路。

陳吉仲並表示，豪雨造成許多蔬果產區受影響，上午到六龜看蓮霧，六龜蓮霧品質很好，但這次豪雨也受衝擊，雖然不是大量結果落果，但催花期影響了催花。

陳吉仲說，農民向他反映，「農業天然災害救助辦法」可能需要修改，本來一年補一期災損，但這樣之前寒害有補助到的，這次水災就會補不到，對農民不公平，他回去會立刻修改，讓不論哪期作物受損都可領到每公頃9萬元現金救助。

陳吉仲並指，這次雨下太大，許多作物都長出氣根，高雄改良場、鳳山園藝試驗所等會陸續下鄉舉辦說明會，教導農友如何復耕。此外，農友復耕的費用可以向農會貸款，利息還可以全免，等到明年下一期蓮霧收成後再償還利息和本金。