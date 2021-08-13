快訊

合作社淪為邊緣事業？他列數據指出核心問題

大雨炸半小時 新北永和國光路「水淹膝蓋」成生態池

高雄視察災損 陳吉仲允修改辦法擴大補助

中央社 / 高雄13日電

農委會主委陳吉仲今天到高雄視察農損、土石災害等情形，陳吉仲說，「農業天然災害救助辦法」補助有期數限制，對農民不公平，回去將修改為不論哪期作物災損，都可補助。

7月底到8月上旬豪雨，造成高雄農損嚴重、道路也受損，陳吉仲上午在民進黨立委邱議瑩陪同下，到六龜視察農損、土石流崩落、國有林地邊坡崩塌等情形。

陳吉仲說，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌都要求以「從速、從優、從簡」原則，提出具體方式辦理相關農損救助，除了讓農民盡快拿到現金救助，更重要的是，許多農民也盼趕快復耕，提供優質農產品給全國消費者，農委會也會給予協助。

陳吉仲說，道路災損也導致農作物無法運出銷售，農委會責無旁貸，一定會協助處理，高雄市長陳其邁多次致電給他，邱議瑩也向他反映，如桃源區因道路中斷導致金煌芒果無法運出，農委會會跟市府配合，向農民採購並銷售到其他通路。

陳吉仲並表示，豪雨造成許多蔬果產區受影響，上午到六龜看蓮霧，六龜蓮霧品質很好，但這次豪雨也受衝擊，雖然不是大量結果落果，但催花期影響了催花。

陳吉仲說，農民向他反映，「農業天然災害救助辦法」可能需要修改，本來一年補一期災損，但這樣之前寒害有補助到的，這次水災就會補不到，對農民不公平，他回去會立刻修改，讓不論哪期作物受損都可領到每公頃9萬元現金救助。

陳吉仲並指，這次雨下太大，許多作物都長出氣根，高雄改良場、鳳山園藝試驗所等會陸續下鄉舉辦說明會，教導農友如何復耕。此外，農友復耕的費用可以向農會貸款，利息還可以全免，等到明年下一期蓮霧收成後再償還利息和本金。

陳吉仲 農民 農委會

延伸閱讀

蓮霧寒害可補助雨災卻不行？ 陳吉仲：馬上修正

農委會：8月豪雨現金救助 採氣候條件模式免勘查

影／東山龍眼裂果勘災 蘇貞昌歎可惜 勘災認定從簡從速

影／陳吉仲勘災摔兩跤總統嚇兩次 幸好蘇治芬「救英雄」

相關新聞

高雄六龜和平路居民淹怕了 水利局揪出積淹水原因

高雄六龜新發里和平路雨後馬路幾乎變河道，滾滾泥流場景駭人，11日傍晚有機車騎士遭水流沖倒受傷送醫，昨晚山區又下雨，當地一...

電影「天坑」在高雄首映 網友留言：很鬧哦

韓國電影「天坑」9月2日將在高雄舉行首映！一張疑似文宣海報掀起網友熱議，對照最近高雄出現「天坑」風暴，以為是有人在惡搞，...

視察六龜土石崩塌、積水 陳吉仲承諾一周內完成清淤

連日降雨造成高雄山區多處土石崩落、積淹水，農委會主委陳吉仲、立委邱議瑩今天至六龜區中興里扇平山莊停車場、新發里和平路視察...

台積電投不投資高雄？陳其邁：不能代廠商說明

高雄橋頭科學園區預計年底將開放廠商選地，中油煉油廠舊廠址也預計112年整治完成。高市議員黃香菽質詢指出，台積電要投資高雄...

用創意挑戰我們的心臟 屏東創意廣告節起跑了

當資深新聞主播、五星級縣長和酷似「邁邁市長」的網紅相遇，會擦出什麼火花呢？答案就是2021屏東創意廣告節！屏東創意廣告節...

屏東縣要把5倍券變大 潘孟安預告有秘密武器

行政院即將發放五倍券，屏東縣政府要讓五倍再加值，今天宣布延續合計千元優惠的55住宿補助專案外，目前正整合觀光旅宿、商圈、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。