快訊

合作社淪為邊緣事業？他列數據指出核心問題

大雨炸半小時 新北永和國光路「水淹膝蓋」成生態池

馬祖推暗空天文活動 結合七夕傳說觀星

中央社 / 連江縣13日電

英仙座流星雨昨晚登場，馬祖觀星視野雖不理想，但透過馬祖和香港線上分享推廣暗空理念，並結合馬祖傳說與希臘神話引發樂趣，與40名參與者吃蠶豆觀星。

馬祖為推動國際暗空公園計畫，昨天在適合觀賞銀河的北竿大澳山「戰爭和平公園」舉辦英仙座流星雨觀星活動，與香港國際暗空組織國際委員薛俊朗連線，透過互動串連亞洲的暗空推廣經驗，薛俊朗分享香港大嶼山西部大澳漁村發展暗空過程，內容包含歷史文化與星空保護。

馬祖文化研究者黃開洋分享馬祖民間的七夕故事，他說，馬祖長輩相傳，牛郎織女結為夫妻後，因恩愛疏忽工作，玉帝派喜鵲傳遞「七日相見，七刻分離」的規定，但喜鵲誤傳為「七夕相見，此刻分離」，地區發展的七夕傳說含有母語諧音趣味，但許多人已經沒有聽說過，因此在觀星活動分享。

黃開洋表示，推廣暗空理念希望跟地方天文結合，過去星空相關的民間故事，會在夜間說書的休閒娛樂時流傳，而在觀星活動中說七夕故事，也是呼應舊時代夜間說故事的傳統，因此邀請民眾在星空下聽故事、結合馬祖習俗七夕吃蠶豆。

承辦馬祖國際暗空公園推動計畫的主持人林正修表示，暗空推動理念與光害有關，光害對地區生態發展與人類視力、睡眠都具干擾，並指出馬祖海域周邊的中國夜間捕撈漁船的光害，對馬祖居民生活深具影響，希望馬管處、連江縣政府與民眾持續推動暗空保育理念，未來成為理想的觀星地點。

馬祖 七夕 香港

延伸閱讀

情侶約會聖地！台南虎頭埤七夕穿情人裝 門票買一送一

七夕星空季來南投看牛郎織女星 還有夏季銀河大三角

台南七夕嘉年華老派約會明登場 振興經濟提供逾千獎品

迎七夕 福州鮮花市場備貨忙

相關新聞

高雄六龜和平路居民淹怕了 水利局揪出積淹水原因

高雄六龜新發里和平路雨後馬路幾乎變河道，滾滾泥流場景駭人，11日傍晚有機車騎士遭水流沖倒受傷送醫，昨晚山區又下雨，當地一...

電影「天坑」在高雄首映 網友留言：很鬧哦

韓國電影「天坑」9月2日將在高雄舉行首映！一張疑似文宣海報掀起網友熱議，對照最近高雄出現「天坑」風暴，以為是有人在惡搞，...

視察六龜土石崩塌、積水 陳吉仲承諾一周內完成清淤

連日降雨造成高雄山區多處土石崩落、積淹水，農委會主委陳吉仲、立委邱議瑩今天至六龜區中興里扇平山莊停車場、新發里和平路視察...

台積電投不投資高雄？陳其邁：不能代廠商說明

高雄橋頭科學園區預計年底將開放廠商選地，中油煉油廠舊廠址也預計112年整治完成。高市議員黃香菽質詢指出，台積電要投資高雄...

用創意挑戰我們的心臟 屏東創意廣告節起跑了

當資深新聞主播、五星級縣長和酷似「邁邁市長」的網紅相遇，會擦出什麼火花呢？答案就是2021屏東創意廣告節！屏東創意廣告節...

屏東縣要把5倍券變大 潘孟安預告有秘密武器

行政院即將發放五倍券，屏東縣政府要讓五倍再加值，今天宣布延續合計千元優惠的55住宿補助專案外，目前正整合觀光旅宿、商圈、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。