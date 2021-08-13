馬祖推暗空天文活動 結合七夕傳說觀星

英仙座流星雨昨晚登場，馬祖觀星視野雖不理想，但透過馬祖和香港線上分享推廣暗空理念，並結合馬祖傳說與希臘神話引發樂趣，與40名參與者吃蠶豆觀星。

馬祖為推動國際暗空公園計畫，昨天在適合觀賞銀河的北竿大澳山「戰爭和平公園」舉辦英仙座流星雨觀星活動，與香港國際暗空組織國際委員薛俊朗連線，透過互動串連亞洲的暗空推廣經驗，薛俊朗分享香港大嶼山西部大澳漁村發展暗空過程，內容包含歷史文化與星空保護。

馬祖文化研究者黃開洋分享馬祖民間的七夕故事，他說，馬祖長輩相傳，牛郎織女結為夫妻後，因恩愛疏忽工作，玉帝派喜鵲傳遞「七日相見，七刻分離」的規定，但喜鵲誤傳為「七夕相見，此刻分離」，地區發展的七夕傳說含有母語諧音趣味，但許多人已經沒有聽說過，因此在觀星活動分享。

黃開洋表示，推廣暗空理念希望跟地方天文結合，過去星空相關的民間故事，會在夜間說書的休閒娛樂時流傳，而在觀星活動中說七夕故事，也是呼應舊時代夜間說故事的傳統，因此邀請民眾在星空下聽故事、結合馬祖習俗七夕吃蠶豆。

承辦馬祖國際暗空公園推動計畫的主持人林正修表示，暗空推動理念與光害有關，光害對地區生態發展與人類視力、睡眠都具干擾，並指出馬祖海域周邊的中國夜間捕撈漁船的光害，對馬祖居民生活深具影響，希望馬管處、連江縣政府與民眾持續推動暗空保育理念，未來成為理想的觀星地點。