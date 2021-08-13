金門推觀光搞直播 讓你「在家也能玩金門」 拿好禮

新冠肺炎疫情方興未艾，各縣市的觀光旅遊活動都大受影響，民眾只能乖乖宅在家防疫，哪裡也去不了！金門縣政府觀光處近期在臉書「樂遊金門」粉絲專頁，陸續推出吃喝玩樂直播活動，精選金門好吃美食、好玩的景點，讓民眾「在家也能玩金門」！

由金門縣政府觀光處經營的「樂遊金門」臉書粉專有20多萬粉絲，於上月16日進行直播，公開來金門必買伴手禮「金門貢糖」的製作流程。接著帶粉絲直擊「全國唯一官窯」金門陶瓷廠，體驗「青花蒸汽鍋」料理、手作DIY，欣賞陶藝之美。

為了讓網友看到金門的古厝之美，粉專也到瓊林聚落，為大家導覽有300年歷史「雙落雙護龍」建構的「老閩宅」古厝，這間古厝主人蔡守愚是明朝神宗時雲南布政使司，為粉絲揭開古代大官宅邸的神秘面紗及經典建築之美。場場內容十分精彩、用心規劃。

金門觀光處長丁健剛表示，直播推出後反應熱烈，接下來將安排入選110年「優良創新老店選拔暨表揚活動」的金門店家金合利鋼刀、馬家麵線、長合餅舖等來進行直播。直播時也會與絲粉互動，並送金門特有禮物，請大家拭目以待。