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兒孫孝心轉大愛 金門老翁捐父親節紅包助家扶

中央社 / 金門縣13日電

80歲金門老翁林春福彙集兒孫給的父親節紅包新台幣10萬元，今天在孫兒陪同下捐贈家扶中心，做為兒童扶幼館建館經費，他希望家扶中心建館順利，造福更多地方弱勢兒童和家庭。

這筆善款由家扶中心扶幼委員會副主委黃聿標、扶幼委員楊肅謙及中心主任李桂平接受。

林春福13歲喪母，他說，兒時家境清寒，很早就失學，靠著在街頭賣「霜枝」補貼家用，很能體會到清寒子弟心中的痛和無奈。如今3兒3女在台灣和金門安居樂業，自己經濟狀況也不錯，因此在黃聿標牽線下，將近日父親節兒女給的紅包10萬元，捐給家扶中心，將子女的孝心轉為大愛，盼能成就更多美好的事。

林春福歷任上后垵社區發展協會理事長、上后垵林氏宗親會榮譽理事長、上后垵聖候廟主委等公眾事務。黃聿標表示，林春福工作之餘對於公眾事務親力親為，對社區及宗教事項貢獻良多，而且極為照顧家庭，是孩子的好榜樣，也是地方極為受尊崇的耆老；此刻捐助家扶中心興建扶幼館，更是造福鄉里、功德無量。

林春福有16名內外孫，今天陪同捐款的長孫林思沅說，很感動阿公的善行，是孫兒的好榜樣，阿公以身作則，教會他們有能力時要幫助更多人。

李桂平指出，代表家扶中心全體受助家庭及成員，感謝林春福的大愛和付出。

家扶中心 父親節 金門

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