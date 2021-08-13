讓醫院不再冰冷！金酒公司慨贈金門醫院自動演奏鋼琴

醫院向來給人冰冷的印象，很多醫院的大廳都會有台鋼琴撫慰民眾的心！金門酒廠實業股份有限公司今天捐贈金門醫院一台演奏型鋼琴，並於上午假金門醫院綜合醫療大樓大廳舉行捐贈儀式，金門酒廠表示，支持這樣有意義的活動，樂見這臺鋼琴帶來歡樂，送走憂傷，讓生命更加動聽。

這項捐贈儀式在上午10時許展開，由金門縣長楊鎮浯、金門酒廠董事長黃怡凱及金門醫院院長侯重光共同主持。

楊鎮浯表示，新冠肺炎金門持續保持零確診的佳績，感謝鄉親的配合及金醫所有同仁的辛苦付出。金門醫院是島內唯一一家醫院，平時肩負島內醫療重任，此次金酒公司捐贈的鋼琴，除了平時可以提供專業彈奏外，同時具有自動演奏的功能，相信透過鋼琴悠揚旋律，撫慰、療癒就醫病患及家屬的心靈，提供民眾舒適的就醫環境。

侯重光表示，此次捐贈原定於7月就要舉行，但因為碰到新冠肺炎三級警戒，所以才延遲至今天舉辦，但是從6月下旬起，該院分別於(7點至8點、12點至13點及17時至18時)3個時段試播鋼琴，獲得不少鄉親的好評，大家一致認為，尤其在早上等待掛號前的鋼琴聲，讓冰冷冷的醫院感覺都不一樣了。

他特別感謝金酒公司的熱心公益，承諾院方將物盡其利，平時利用自動鋼琴撥放療育的音樂外，也將結合地區音樂團體不定期舉辦演奏，藉著優美的音樂聲，可以撫慰病患躁動不安、緊張的心情。