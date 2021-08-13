金酒贈金門醫院鋼琴 樂音繚繞撫人心

金門酒廠今天捐贈衛生福利部金門醫院演奏型鋼琴一台，院方表示，除了每天3個時段自動播放鋼琴演奏曲外 ，並將不定期舉辦小型音樂會，藉樂音撫慰人心，讓醫院不再冷冰冰。

捐贈儀式上午在金門醫院綜合醫療大樓大廳舉行，邀請唐伶樂集團長陳月蓮母女四手聯彈「不能說的祕密」開場，金門縣長楊鎮浯、金酒董事長黃怡凱及金門醫院院長侯重光等人主持、見證。

楊鎮浯表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，金門持續保持零確診的佳績，首要感謝金醫所有人員的辛苦付出；他並肯定金酒在營利之餘，也能參與社會公益，發揮企業精神。

黃怡凱提到，這次捐贈契機是侯重光與金酒總經理楊駕人有感於台北榮總在大廳設一台自動鋼琴，藉由鋼琴聲傳遞一股溫暖的力量，讓人消除醫院冷冰冰的刻板印象，產生另類的療癒效果。經金門醫院協請金酒贊助經費，金酒基於善盡企業責任，促成這次捐贈。

黃怡凱8月1日才就任金酒董事長，他感謝前董事長李增財的支持，讓這個案子順利進行。

侯重光表示，這次捐贈原定7月舉行，但因疫情3級警戒，延到今天才舉辦。但從6月下旬起，金醫就已分別在上午7時至8時、中午12時到下午1時，以及下午5時至6時三個時段試撥鋼琴曲目，獲得民眾好評，大家普遍感覺在等待看病時聆聽到鋼琴聲，讓冰冷冷的醫院感覺都不一樣了。

院方表示，鋼琴將物盡其利，平時利用自動鋼琴撥放療癒的音樂外，也將結合地區音樂團體不定期舉辦演奏會，藉著優美的音樂聲，撫慰病患和家屬不安和擔憂的心。