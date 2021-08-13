快訊

【8/13確診地圖】本土+4、境外+14、增2死！ 疫苗1劑施打數突破900萬

雨後雷陣雨開炸！ 西南風加對流雲系 13縣市大雨特報

小愛化大愛 金門林春福將父親節紅包10萬捐助家扶中心

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門8旬長輩林春福（左三）將子孫們在父親節包給他的紅包10萬元捐助給家扶中心，由家扶中心扶幼委員會副主委黃聿標、扶幼委員楊肅謙及中心主任李桂平（依序右三至右一）代表接受。記者蔡家蓁／翻攝
金門8旬長輩林春福（左三）將子孫們在父親節包給他的紅包10萬元捐助給家扶中心，由家扶中心扶幼委員會副主委黃聿標、扶幼委員楊肅謙及中心主任李桂平（依序右三至右一）代表接受。記者蔡家蓁／翻攝

家住金寧鄉上后垵的民眾林春福，今天將子孫們在父親節包給他的紅包10萬元捐助給家扶中心，做為兒童扶幼館建館經費，希望家扶中心建館順利，能造福更多的地方弱勢兒童和家庭；林春福表示，他只是將子女們的孝心轉為大愛，盼可以幫助更多的人。

今日一早，高齡80多歲的林春福由孫兒們陪同下前往家扶中心捐款，由家扶中心扶幼委員會副主委黃聿標、扶幼委員楊肅謙及中心主任李桂平代表接受，並向林春福致上萬分的感謝之意。

林春福表示，父親節兒女們紛紛對他表達孝敬之意，他把子孫們孝敬他的紅包10萬元，捐贈給家扶中心，希望能透過個人的力量積沙成塔，贊助金門家扶中心，把兒童扶幼館蓋起來，期待能藉此幫助到更多需要幫助的弱勢兒童及家庭。

林春福敘述，他幼年時，家境清寒，小時候很早就失學，在街頭賣冰棒補貼家用，所以更能體會到寒門子弟心中的痛和無奈，此次父親節立即想到透過家扶中心的手，將子女們的孝心轉為大愛，成就更多的事業。

黃聿標表示，林春福事親至孝，工作之餘對於公眾事務親力親為，對社區及宗教事項貢獻良多，而且極為照顧家庭，是孩子們的好榜樣，也是地方極為受尊崇的耆老。此刻捐助家扶中心興建扶幼館，造福鄉里、功德無量。

林春福歷任上后垵社區發展協會理事長、上后垵林氏宗親會榮譽理事長、上后垵聖候廟主委等公眾事務要職，此次帶著在回鄉服務任職於金門長照機構的長孫林思沅和孫女們，一同前來家扶中心捐助善款。林春福有6名子女和16名內外孫，林春福以身作則給子孫們良好的榜樣。

中心主任李桂平指出，林春福在今年的父親節收到子孫們的紅包，他將這份小愛化為大愛捐贈給家扶中心，做為興館造福兒童的善款，讓家扶中心可再發揮無限的力量，一起來對金門地區的弱勢兒童，提供穩定的學習及成長的機會。

家扶中心 父親節 金門

延伸閱讀

在家樂遊金門探索好吃好玩 看直播拿好禮

剛過父親節　吳玟萱86歲爸車禍「2處重創動刀」緊急求救！

楊鎮浯赴民航局協商 確定金門維持機場快篩、放大機型

金門海巡又添新利器！新造100噸級巡防艇航抵料羅港

相關新聞

高雄六龜和平路居民淹怕了 水利局揪出積淹水原因

高雄六龜新發里和平路雨後馬路幾乎變河道，滾滾泥流場景駭人，11日傍晚有機車騎士遭水流沖倒受傷送醫，昨晚山區又下雨，當地一...

電影「天坑」在高雄首映 網友留言：很鬧哦

韓國電影「天坑」9月2日將在高雄舉行首映！一張疑似文宣海報掀起網友熱議，對照最近高雄出現「天坑」風暴，以為是有人在惡搞，...

用創意挑戰我們的心臟 屏東創意廣告節起跑了

當資深新聞主播、五星級縣長和酷似「邁邁市長」的網紅相遇，會擦出什麼火花呢？答案就是2021屏東創意廣告節！屏東創意廣告節...

屏東縣要把5倍券變大 潘孟安預告有秘密武器

行政院即將發放五倍券，屏東縣政府要讓五倍再加值，今天宣布延續合計千元優惠的55住宿補助專案外，目前正整合觀光旅宿、商圈、...

重現154年前歷史 潘孟安：追完奧運來追《斯卡羅》

公共電視斥資1.55億元、取材1867年發生在恆春半島的「羅妹號事件」拍攝的史詩旗艦劇「斯卡羅」，該片歷時4年半拍攝，將...

市府員工忙選舉 議員質詢問陳其邁：是競選總部主委?

高市府運發局秘書蘇致榮有意參選鳳山區議員，日前在臉書發言評論鳳山漏電事件，暗諷另位國民黨議員鍾易仲與韓國瑜團隊。李亞築今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。