小愛化大愛 金門林春福將父親節紅包10萬捐助家扶中心

家住金寧鄉上后垵的民眾林春福，今天將子孫們在父親節包給他的紅包10萬元捐助給家扶中心，做為兒童扶幼館建館經費，希望家扶中心建館順利，能造福更多的地方弱勢兒童和家庭；林春福表示，他只是將子女們的孝心轉為大愛，盼可以幫助更多的人。

今日一早，高齡80多歲的林春福由孫兒們陪同下前往家扶中心捐款，由家扶中心扶幼委員會副主委黃聿標、扶幼委員楊肅謙及中心主任李桂平代表接受，並向林春福致上萬分的感謝之意。

林春福表示，父親節兒女們紛紛對他表達孝敬之意，他把子孫們孝敬他的紅包10萬元，捐贈給家扶中心，希望能透過個人的力量積沙成塔，贊助金門家扶中心，把兒童扶幼館蓋起來，期待能藉此幫助到更多需要幫助的弱勢兒童及家庭。

林春福敘述，他幼年時，家境清寒，小時候很早就失學，在街頭賣冰棒補貼家用，所以更能體會到寒門子弟心中的痛和無奈，此次父親節立即想到透過家扶中心的手，將子女們的孝心轉為大愛，成就更多的事業。

黃聿標表示，林春福事親至孝，工作之餘對於公眾事務親力親為，對社區及宗教事項貢獻良多，而且極為照顧家庭，是孩子們的好榜樣，也是地方極為受尊崇的耆老。此刻捐助家扶中心興建扶幼館，造福鄉里、功德無量。

林春福歷任上后垵社區發展協會理事長、上后垵林氏宗親會榮譽理事長、上后垵聖候廟主委等公眾事務要職，此次帶著在回鄉服務任職於金門長照機構的長孫林思沅和孫女們，一同前來家扶中心捐助善款。林春福有6名子女和16名內外孫，林春福以身作則給子孫們良好的榜樣。

中心主任李桂平指出，林春福在今年的父親節收到子孫們的紅包，他將這份小愛化為大愛捐贈給家扶中心，做為興館造福兒童的善款，讓家扶中心可再發揮無限的力量，一起來對金門地區的弱勢兒童，提供穩定的學習及成長的機會。