重現154年前歷史 潘孟安：追完奧運來追《斯卡羅》

公共電視斥資1.55億元、取材1867年發生在恆春半島的「羅妹號事件」拍攝的史詩旗艦劇「斯卡羅」，該片歷時4年半拍攝，將於8月14日起在公共電視等8個平台播映；因全劇近9成在屏東縣恆春半島取景，縣府特別與公視合作8月14至10月24日於屏東總圖4樓展出「斯卡羅戲劇影像展」，精選劇照影像與戲服道具逾60件，邀民眾一起閱讀對台灣影響深遠卻被遺忘的歷史事件，縣長潘孟安也在臉書貼文，追完奧運來追「斯卡羅」。

「斯卡羅」改編自醫師兼小說家陳耀昌所撰的長篇歷史小說「傀儡花」，故事以羅妹號事件為主題，描述排灣族斯卡羅頭目卓杞篤、法裔美國駐廈門領事李仙得簽訂「南岬之盟」的歷史事件，以結合正史和虛構角色的手法，描寫當時台灣原住民、閩南人、客家人與西方國家等多個族群間的衝突、協調與發展；原本影集與小說同名，由於「傀儡」一詞，被指過去漢人對原住民族的蔑稱，經考量後將影集改名。

導演曹瑞原說，「羅妹號事件」是台灣命運的轉捩點，1867年美國商船「羅妹號」在恆春外海觸礁發生船難，倖存14名船員飄流至瑯嶠（今恆春）上岸，被龜子甪社的排灣族人殺害，美駐廈門領事李仙得向清廷抗議要求懲兇，清廷卻表示瑯嶠並未收入版圖，李與十八社頭目多次會談最後簽訂「南岬之盟」，是台灣進入國際政治的角力場的轉捩點，象徵著美國承認台灣島內不受清廷管轄的原住民。

他說，154年前的台灣，如同面容模糊的母親和一幅散落的拼圖，他也號召國家與有力企業、有志之人，期待從羅妹號事件、牡丹社事件開始，一步步將這副容顏給形塑完整；從這次劇照攝影師陳威逸的作品中，看到年輕影人對影像創作的豐沛感受與表達能力，「在他作品凝練的瞬間，我能再次感動那股畫中人物的生命力」。 9月11日下午3時，曹瑞原將偕演員雷斌・金碌兒、黃遠、程苡雅等人於屏東總圖5樓演講廳舉辦見面會，需上官網預約並安排直播。