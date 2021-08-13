在家樂遊金門探索好吃好玩 看直播拿好禮

疫情打趴觀光旅遊，金門縣政府觀光處在臉書「樂遊金門」粉絲專頁，陸續推出吃喝玩樂直播活動，精選金門好吃美食、好玩景點，幫大家解悶並「作功課」，待疫情後來金門體驗。

金門縣政府今天表示，觀光處經營的「樂遊金門」臉書粉專有20多萬粉絲，直播活動最近開播，公開來金門必買伴手禮「金門貢糖」的製作流程、帶領粉絲直擊「全國唯一官窯」金門陶瓷廠，體驗「青花蒸汽鍋」料理和手作DIY，欣賞陶藝之美。

粉專還帶領大家到瓊林聚落，導覽有300年歷史「雙落雙護龍」建構的「老閩宅」古厝，了解這間古厝主人蔡守愚是明朝神宗時雲南布政使司，為粉絲揭開古代大官宅邸的神祕面紗及經典建築之美。

觀光處長丁健剛表示，直播推出後反應熱烈，接下來將安排入選110年「優良創新老店選拔暨表揚活動」的金門店家金合利鋼刀、馬家麵線和長合餅舖參與直播。直播時會與粉絲互動，並送金門特有禮物，邀民眾拭目以待。

觀光處表示，每次直播題材都是經精挑細選，除了要讓網友深度感受到金門之美，也要讓大家在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間也能玩金門，更要吸引網友疫情過後，來金門實地體驗。