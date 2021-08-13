促進地方發展 高坪特定區劃出山坡地範圍

攸關小港區發展的高坪特定區山坡地範圍檢討變更案，已經行政院審核通，有3808筆土地、約195公頃被劃出山坡地範圍。預計月底前辦理公告，將促進高坪特定區地方發展。

高雄市政府水利局今天表示，小港區高坪特定區山坡地範圍檢討變更7月間經行政院審核通過，將高坪特定區內大平段、坪頂段、坪鳳段及朝興段3808筆、共約195公頃土地劃出山坡地範圍，未來開發利用行為將無需擬具水土保持計畫，加速開發時程，促進地方發展。

水利局水土保持科指出，高坪特定區於民國78年至83年間完成第1、2期區段徵收；90至95年間經大範圍整體開發，已完成整地工程及基礎設施等合法開發行為。但因位屬公告山坡地範圍，受「水土保持法」管制，開發行為應先擬具水土保持計畫，審查程序也影響整體開發時程及意願。

水利局自109年起，依「高雄市政府山坡地範圍劃定及檢討變更作業要點」，著手辦理高坪特定區山坡地範圍的檢討變更作業。期間包括去年7月辦理山坡地範圍劃出地方說明會，並於今年7月行政院審核通過這次劃出案，預計8月底前將辦理公告正式劃出，讓土地合理利用，促進高坪特定區地方發展。