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蓮霧寒害可補助雨災卻不行？ 陳吉仲：馬上修正
高雄六龜盛產的蓮霧，過去多半因寒害造成災損，今年卻因「雨攻」嚴重損害，行政院農委會主委陳吉仲今天南下高雄勘災，發現法規與實務面出現落差，承諾馬上修正，指農友不論是碰上哪一期災損，都可以申報天然災害救助， 每公頃補助9萬。
連月來豪大雨造成高雄農業損失慘重，陳吉仲今由立委邱議瑩陪同到六龜勘災，他強調這次災損會採「從優、從速、從簡」方式辦理，不會讓農友等上二、三個禮拜才拿到災害現金救助，至於下雨過後道路損壞，不利農產運輸，陳吉仲表示，對此農委會責無旁貸，會跟高市府配合，向農民採購，送到別的通路解危。
陳吉仲今早到六龜了解當地蓮霧受損情形，發現屏東、高雄七月底起接連不斷下雨，不在大果時期的蓮霧也受影響，果園正值催花時期的蓮霧，都因連續大雨影響催花結果。
另據果園陳班長反映，過去天災救助辦法多只針對蓮霧寒害進行補助，但這次卻因大雨受損，陳吉仲說，本來天然災害救助只補一期，但這樣先前寒害有補助的農戶，這次水災就補不到，對農友不公，因此農委會回去會馬上修改，不論農友在哪一期受到災害影響，每公頃都可以領到9萬元的災害救助。
他同時表禦，這次雨後，許多作物都已長出氣根，他會請高雄改良場，鳳山園藝試驗所下鄉辦說明會，指導農友復耕，農友復耕的費用則可向農委會申請免息貸款，等農作物收成後再償還本金。
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